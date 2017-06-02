Понасенков: Нужно полностью вычистить символы «совка» 2 2.06.2017, 11:55

Евгений Понасенков

Российский историк рассказал, как «вылечить» коммунизм.

«Обозреватель» беседовал с известным российским историком, режиссером и телеведущим Евгением Понасенковым:

- В Украине идет борьба с отголосками советского прошлого. Я имею в виду процесс декоммунизации. Например, не утихает дискуссия об отмене ряда праздников (8 марта, 9 мая и так далее). На ваш взгляд, стоит ли Украине решиться на этот шаг, чтобы порвать с советским прошлым? Или это бессмысленная затея?

- Что касается советского прошлого, то оно мне опостылело еще в детстве. Не только Украине, но и России советую полностью вычистить символы "совка". Советское прошлое – это слишком красивое название. Так вот, 8 марта, 23 февраля – это "совок". Там нет женщины как дамы и леди. А 23 февраля появилось в честь того, как одни русские убивали других русских. Да и 9 мая такой же праздник: во Второй мировой русские убивали русских и не только. Это неидеальные праздники. В их основе лежат трагические события. "Трагические" – это даже слишком мягкое слово.

Ученые давно должны расставить здесь все точки над "ї". Но для этого они не должны быть ангажированы властью, они не должны ее бояться. Это касается и Украины, и России. Кроме того, подобное опасно делать в истерике, в политическом раже. Все необходимо основывать исключительно на интеллектуальных заключениях и последовательных действиях. Не надо ничего предпринимать, чтобы кому-то насолить. Это бессмысленно. Но, безусловно, все символы "совка" надо убирать. Символы очень сильно влияют на формирование сознания. Всем странам постсоветского пространства надо уходить из этой символической ловушки.

- Балтийским странам удалось. А почему Украине нет?

- Знаете, все, что меньше, более юркое и мобильное. Любой предмет. Например, мы застряли в пробке. На велосипеде или пешком ведь куда проще из нее выбраться. А еще лучше, если вы находитесь дома и лежите на диване, и вас пробка не касается.

Так и здесь. Россия – огромная страна. Если здесь есть какое-то количество прогрессивных людей, то они разбросаны по территории. Огромные пространства, холод – пока дойдешь от одного митинга до другого, замерзнешь. А вышел на Майдан в Москве – пригнали половину ОМОНовцев, половину азиатов – и все закончится быстро и плачевно.

У Украины есть темперамент, но и в России есть темпераментные люди, с честью, с достоинством. Прекрасные люди есть в России. И их достаточно много. Однако Украина более компактна. И в Украине власть никогда не была серьезно централизована. Нет опыта, методов жесткого подавления ситуации. Поэтому Украине было немного легче. А Латвия и Литва еще меньше. Допустим, какая-то группа людей в понедельник там что-то решила. И во вторник это уже можно физически реализовать на всей территории страны. То есть это исключительно физиологическая ситуация. Даже не политическая. Это не связано с традициями Исландии, Финляндии, чего угодно, близостью к Европе. Ничего подобного. Конечно, это тоже имеет свое значение, но минимальное. Я бы все-таки начал с физических параметров

- А что делать с сопротивлением определенной части общества? В Украине оно присутствует даже после Революции достоинства.

- Все плохое отживает очень долго. Есть "ходячие трупы", которые приносят массу вреда. Если общество долго чем-то болело, то бывают осложнения. Общество очень похоже на человеческий организм. Тяжелая болезнь не проходит без последствий.

Общество и у вас, и у нас до сих пор болеет. Коммунизм – страшная болезнь, которую очень трудно лечить постепенно. Ее нужно "выбивать" быстро. Коммунизм, как раковые клетки, быстро распространяется. "Левачество" губит не только Украину и Россию.

С "левачеством" необходимо бороться. Сейчас, когда у вас идет война, когда происходят серьезные политические шатания, как раз легко бороться. Потому что в спокойной среде сложно что-либо менять, реформировать. Три года во всех интервью, ориентированных на Украину, я говорю, что во время войны, во время нестабильности гораздо легче проводить реформы. То, что эти годы были фактически потеряны, это катастрофа. За 3-4 года можно было бы очень много сделать. Если бы во главе страны были талантливые и честные люди, они бы нашли методы и подходы, чтобы это осуществить.