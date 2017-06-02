Камерунец о Беларуси: У нас старики сидят дома - у вас вынуждены работать 1 2.06.2017, 12:09

22-летний гражданин Камеруна поделился наблюдениями о нашей стране.

Родригес Моуафо, который полгода учится в БарГУ, – о том, почему приехал учиться в Барановичи, за что его задержали в минском аэропорту, о полюбившихся блюдах и непонимании, почему пожилые в Беларуси работают, а молодые люди не могут трудоустроиться, пишет intex-press.by:

- Я из африканского города Дуала. Учился в университете IUT Douala на сварщика, в свободное от учебы время работал помощником инженера в компании Сonstruction Company BUEA. Зарабатывал $500 в неделю. После двух лет университета решил продолжить обучение – хотел получить диплом инженера. Только не мог выбрать, где учиться. Хотел поехать в Западную Европу, но там дорого. Я искал недорогую страну для жизни и учебы.

Однажды я задал в интернет-поиске «в какой стране жить хорошо» и нашел Беларусь. Увидел, что в Беларуси цены на жизнь и учебу невысокие, и решил, что поеду в эту страну. Стал искать подходящий университет. Привлекли три вуза: брестский технический, белорусский технический и барановичский университет. Решил поступать в Барановичи: на сайте университета увидел, что там учится много африканцев. Но на деле оказалось, что это не так. Я же думал, что, если в Барановичах много африканцев, смогу быстрее адаптироваться.

Когда мама узнала о моем решении уехать – она отговаривала меня и не понимала, зачем мне это надо. А папа предупредил, что Беларусь – бедная страна, и очень переживал, что я буду одинок и мне нечего будет поесть. Друзья недоумевали, почему я не поступал в Западную Европу. Но я хотел рискнуть и посмотреть, что это за страна – Беларусь.

«Снег очень похож на соль»

Я приехал в Беларусь в декабре прошлого года. В аэропорту меня задержала милиция. Я привез с собой много таблеток: от насморка, головной боли и других. Милиционеры подумали, что это наркотики. Один из них нашел в интернете названия моих таблеток, и меня отпустили. Из Минска я поехал в Барановичи на такси. Заплатил около 100 долларов. Тогда я не понимал, что это очень дорого. А сейчас знаю, что переплатил. Теперь я езжу в Минск на поезде за $5. Помню, через пару дней после моего приезда пошел снег. Он очень похож на соль. В тот день студенты играли в снежки, но я выйти не решился. Знал, что это больно, и боялся получить. Поэтому ловил снежинки из окна.

Для меня ваша зима очень холодная. Здесь я понял, что не люблю холод. Когда приехал, у меня не было зимней одежды, пришлось покупать. Я купил себе огромную теплую куртку и зимние ботинки на рынке. Заметил, что белорусы не любят торговаться: ни рубля не скинули с покупки.

Новый год я отмечал в Барановичах в гостях у своего одногруппника. Его родители подарили мне открытку и шапку-ушанку. Я впервые попробовал популярный салат оливье – он очень вкусный. По традиции мы дождались полуночи, послушали выступление президента, поздравили друг друга и выпили шампанское. Я не хотел пить, но мне сказали, что это традиция.

Мне нравится белорусская кухня. Особенно я люблю картофельное пюре и жареную картошку.

Преподаватель стала почти как мама

Когда приехал в Беларусь, я не знал ни одного слова на русском. А обучение в Барановичах для иностранцев проводится только на русском языке. Поэтому я записался на восьмимесячные курсы русского языка в БарГУ. Русский язык оказался очень трудным, в нем много падежей. Но за 6 месяцев, что я проучился, результат уже есть. Я знаю алфавит и могу хорошо читать на русском языке. Все это благодаря тому, что мой преподаватель каждый день давала мне тексты и просила пересказать их. Мой преподаватель помогает мне не только в учебе, но и в жизни. Иногда, когда мне бывает грустно или одиноко, я прихожу к ней и делюсь личными проблемами. Она всегда может мне что-то посоветовать. Для меня мой преподаватель стала почти как мама.

После курсов я хочу пойти учиться на инженера. Обучение для меня, как для иностранного студента, стоит $2200 в год.

После учебы я выхожу гулять в город, играю в футбол и иногда хожу в кино. Я еще не очень хорошо понимаю беглую русскую речь, поэтому, о чем говорят в фильме, догадываюсь по действиям актеров и знакомым фразам.

«В моей стране старики сидят дома и получают пособие»

Через три месяца после приезда я вместе с другом попробовал найти в Барановичах работу. Я думал, что Беларусь похожа на страны Европы, где иностранный студент может и учиться, и работать. Преподаватели посоветовали заходить в каждое заведение и спрашивать, не нужны ли им работники. Мы так и сделали. Заходили в бары, кафе, но там нам говорили, что нет работы не только для нас, но и для белорусов.

Меня очень удивило, что в Беларуси работает много пожилых людей, когда нет работы для молодежи. В моей стране работают молодые, а старики сидят дома и получают пособие.

Еще меня удивили здешняя клубная музыка (всего один бит и почти вся музыка на русском) и девушки, которые оголяют свое тело (в нашей стране такое допустимо только в клубах).

Правда, все девушки в Беларуси очень красивые. Здесь я впервые увидел блондинок и рыжих. С некоторыми пытался познакомиться. Заметил, что те, кто бывал за границей и видел людей разных национальностей, поддерживают общение, а те, кто никуда не выезжал, избегают меня.

Кроме Барановичей я бывал в Минске и в Бресте. Отмечу, что в крупных городах на меня почти не обращают внимания, а в Барановичах иногда подходят сфотографироваться и всегда спрашивают, откуда я. Бывает, что некоторые люди на улице рассматривают меня – это очень неприятно.

Заметил, что в Барановичах практически нет развлечений для молодых людей. Чтобы не было скучно, я записался еще на курсы немецкого языка. Для этого приходится ездить в Минск, но мне нравится.

Останусь ли я в Беларуси, пока не знаю.