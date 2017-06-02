Синоптики: В субботу будет до +21 градуса 2.06.2017, 12:13

В отдельных районах Беларуси ожидаются заморозки ночью 3 июня.

В субботу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, по северо-востоку порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7, в отдельных районах ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем воздух прогреется до 11-17, по юго-западу будет 18-21 градус тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.