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Синоптики: В субботу будет до +21 градуса

  • 2.06.2017, 12:13

В отдельных районах Беларуси ожидаются заморозки ночью 3 июня.

В субботу будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с, по северо-востоку порывы достигнут 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 1-7, в отдельных районах ожидаются заморозки до нуля - минус 2. Днем воздух прогреется до 11-17, по юго-западу будет 18-21 градус тепла, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.


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