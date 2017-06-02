Медвежий капкан для Путина
- Александр Кочетков, inforesist.org
- 2.06.2017, 12:20
Без ракет вся российская армия – это отряд индейцев с луками.
Помните, как Владимир Путин, тогда еще на подъеме после «крымнаша», похихикивал, сравнивая РФ с медведем в тайге: мол, гоняем подсвинков, как хотим, ни на кого сам не нападаем, но и вырвать мишке его клыки не позволим?
Речь шла о единственном весомом геополитическом аргументе недоимперии: ракетно-ядерном оружии производства канувшего Союза.
Без ракет вся российская армия — это отряд индейцев с луками против вооруженных пушками и мушкетами регулярных войск.
И Путин был уверен, что не существует такой силы, которая способна была лишить его этого главного и последнего аргумента.
Как выяснилось, есть.
Обрушивая Россию в средневековье, Кремль лишается и главного, в чем Союз поддерживал паритет со Штатами — технологического уровня военной техники. А Штаты продолжают развиваться, глядя не в 16-й век, а в 22-ой.
Их (система противоракетной обороны становится все более глобальной https://charter97.org/ru/news/2017/5/31/251616/). Недавно добавились пусковые установки в Южной Корее. Они, вроде бы, нацелены против Северной Кореи, но вполне способны перехватить пуски с территории России.
И Путин впадает в бешенство от бессилия.
Система ПРО, охватывающая недоимперию — это даже не медвежий капкан. Это смирительная рубашка на невменяемом психе, гарантирующая, что он не сможет причинить вреда ни другим, ни себе.
Кстати, а почему мы до сих пор не предложили размещение ПРО в Украине? И нам безопаснее, и для общего дела польза.
Александр Кочетков, inforesist.org