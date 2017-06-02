«Дети из белорусскоязычной гимназии имеют чувство собственного достоинства» 2.06.2017, 12:30

Фото: nn.by

Под дверью белорусской гимназии №23 ночевали родители трех будущих первоклассников.

В 2015 году очередь из желающих отдать ребенка в первый класс гимназии собиралась с 5:30 утра. В прошлом году в это время под школой переминались с ноги на ногу уже 20 родителей. В этом году — ничего подобного. Две мамы всю ночь ожидали, что у них появится компания и можно будет познакомиться с родителями будущих одноклассников своих детей, но так и не дождались, пишет nn.by.

В восемь утра возле гимназии №23.

«Я не ждала толпы, — говорит Татьяна, которая пришла записать в очередь на поступление двоих сыновей. — Мне важно было гарантировано попасть в первые ряды, чтобы записать детей».

Татьяна родом из Украины, но ее муж — национально сознательный белорус. Для родителей принципиально, чтобы их семеро детей учились в хорошей белорусской гимназии. С гимназией №9, например, не сложилось. Женщина говорит, что все-таки это не то — истинно белорусского духа нет. А в гимназии №23, по мнению родителей, — он есть.

«Во-первых, гимназия действительно с белорусским языком обучения. И на уроках, и на переменах здесь говорят по-белорусски. Во-вторых, детям прививают любовь к родине, к языку, культуре. В-третьих, здесь много творческих родителей, которые составляют гордость нашей страны», — объясняет женщина.

Старшие дети Татьяны уже окончили школу. Двое учатся во втором и третьем классе гимназии №23. Живет семья в Колодищах, под Минском.

«Наша старшая ходила в Осиповичах в белорусскую гимназию. С тех пор у нас и появилась такая любовь к образованию на белорусском языке. Ребенок совсем иной, отличается от остальных. Свободный, коммуникабельный, расслабленный, испытывает любовь к родине», — объясняет многодетная мать.

В полночь к школе подъехала на велосипеде Инна, которая отдает в первый класс младшего сына. Ее старший учится в седьмом классе гимназии, школа ему очень нравится, поэтому женщина была готова пожертвовать сном в эту ночь.

«Я бесконечно довольна этой гимназией. У меня старший рисует, был вариант после четвертого класса поступать в школу с художественным уклоном. Я знала, что если он не поступит, обратно мы не попадем. И я не стала рисковать. Младший сказал, что пойдет только сюда, — рассказывает Инна. — У нас в семье только дедушка разговаривает по-белорусски. Сын сам пошел в библиотеку ради белорусских книг. Он считает, что ему это надо, и он это делает».

Инна говорит, что она совершенно спокойна, когда ребенок в гимназии. Мать не сомневается, что сына здесь никто не обидит. Подкупает и то, что директор знает детей по именам.

«Даже если дети шалят и бузят, это решается по-хорошему. Учителя всегда могут договориться с детьми, — объясняет Инна.— Это одно из тех мест, где любят свой язык. Когда дети из гимназии контактируют с другими детьми, те понимают, что существует другая жизнь, где можно разговаривать по-белорусски, и все в порядке. Дети из этой гимназии имеют чувство собственного достоинства. Очень обидно, что белорусы поверхностно знают историю своей страны. Не понимают, что она ничем не хуже истории соседних стран, а то и лучше, богаче. Гимназия — одно из тех мест, где это вопрос поднимается, вот поэтому я здесь всю ночь».

После семи часов утра к женщинам присоединился Иван Верниковский.

«Я собирался приехать пораньше, но так получилось, что опоздал на автобус. Думал, уже и нет смысла идти. Но решил сделать то, что хотел, а там уже как будет, так будет, — рассказывает о своих утренних приключениях Иван. — Для меня не столь важно, чтобы ребенок попал именно в гимназию №23. Для меня главное, чтобы школа была белорусскоязычной».

Он отдает в первый класс младшую дочь. Старшая уже окончила русскую гимназию №30, средняя идет в 11 класс там же.

«Кому-то когда-то надо начинать. Ну вот, будем начинать», — добавляет отец будущей первоклассницы.

Ближе к восьми часам утра к компании родителей присоединилась Наталья Решетняк, она отправляет в школу дочь Марию. С Натальей журналисты говорили еще в конце апреля, на родительском собрании в гимназии для родителей будущих первоклассников. Наталья сама когда-то училась в этой школе, поэтому сюда привела и своего ребенка.

У Натальи позиция более выигрышная, потому она и не ночевала под дверью гимназии. На собрании отмечали, что для 15 детей, которые ходили на подготовительные курсы «Маладзічок» и показали хорошие знания на итоговых тестах, места забронируют. Дочь Натальи показала третий результат, поэтому можно считать, что она уже в гимназии. Тем не менее женщина решила не рисковать и на всякий случай записаться в первый же день приема документов.

Почему в этом году нет такого ажиотажа, как в предыдущие годы, родителям не понятно. Директор гимназии Ирина Пасюкевич, с которой журналисты общались на одном из предыдущих родительских собраний, отмечала, что желающих попасть в гимназию становится все больше. Причем как из белорусскоязычных, так и из русскоязычных семей. То же подтверждали и родители. Многие были очень недовольны тем, что набор мал, всего 50 мест.

Правда, администрация гимназии просила родителей не занимать очередь под дверью школы с вечера и не создавать толпу. Тем более, в этом году можно записаться по телефону.