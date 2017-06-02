Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт может возглавить швейцарский клуб 2.06.2017, 12:45

Крэйг Вудкрофт

Фото: pressball.by

В прошлом сезоне «Женева-Серветт» заняла шестое место в регулярном сезоне чемпионата Швейцарии.

Швейцарское издание Tribune de Geneve утверждает, что главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт возглавит команду «Женева-Серветт».

Как сообщает издание, эту информацию им подтвердили сразу несколько источников, близких к клубу.

В прошлом сезоне «Женева-Серветт» заняла шестое место в регулярном сезоне чемпионата Швейцарии и вылетела в четвертьфинале плей-офф, пишет tut.by.

Крэйг Вудкрофт возглавил «Динамо» год назад. Под его руководством команда заняла пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступила ярославскому «Локомотиву» — 1:4. При этом в регулярном сезоне клуб набрал рекордное количество очков за все выступление «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге.

Отметим, что контракт Крэйга Вудкрофта с «Динамо» действителен до конца сезона-2018/2019.