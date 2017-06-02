«Аль-Джазира» сняла документальный фильм о «Белорусской весне» 4 2.06.2017, 12:55

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Фото: «Радыё Свабода»

Катарский телеканал рассказал о героях протестов в Беларуси.

«Al Jazeera English» выпустил документальный фильм «Белорусская весна – люди и власть». Фильм создан усилиями режиссера канала Глена Элиса и белорусской журналистки Катерины Борушко, сообщает «Радыё Свабода».

В фильме освещаются события весны 2017 года и Марши рассерженных белорусов, а комментарии дали беларуские пенсионеры и политики, арестованные журналисты и люди, пострадавшие на акциях и после них. В частности, приняли участие: Алесь Логвинец, Николай Статкевич, граффитист Олег Ларичев.