Епископ Нектарий и православие без Христа 2 Константин Эггерт, «Немецкая волна»

2.06.2017, 13:05

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Константин Эггерт

Фото: RFE/RL

История с джипом орловского епископа вновь доказала: РПЦ стала одним из главных элементов имперской идеологии, навязываемой Кремлем.

Это перестало быть смешным. «Мне подарили», «сдал старую машину в трейд-ин и доплатил», «спецномер нужен, чтобы полиция пропускала на мероприятия»...

Епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий (в миру Николай Селезнев), 1974 года рождения, заставил говорить о себе всю страну.

«Всего» три миллиона

Назовем вещи своими именами: оказавшийся в центре внимания СМИ владыка из Орловской области, счастливый обладатель Toyota Land Cruiser V8 показал себя недальновидным церковным начальником. Агрессивная попытка заткнуть рот журналистам газеты «Орловские вести», опубликовавшим материал об элитном внедорожнике епископа, неуклюжие оправдания епархиального пресс-секретаря, мобилизация на защиту чести и достоинства архиерея орловского губернатора Вадима Потомского, разговаривающего на блатном жаргоне персонажа достойного отдельной колонки - все эти нелепые действия превратили публикацию провинциальной газеты во всероссийскую сенсацию.

Собственно, одной фразы про то, что на самом деле машина обошлась владыке не в шесть, а «всего» в три миллиона рублей - и это в области, находящейся в шестом десятке по уровню валового регионального продукта - должно было быть достаточно для быстрого назначения епископа Ливенского настоятелем какого-нибудь далекого и труднодоступного монастыря, где его спесь и глупость не были бы так заметны.

Инцидент едва ли порадовал патриарха Кирилла, и без того что ни день отбивающегося от критики общественности. Даже те публицисты, которые обычно бросаются на защиту чести и достоинства церковной иерархии, пытаются отмежеваться от незадачливого Нектария.

Главное – лояльность

Однако можете не сомневаться - когда скандал утихнет, владыка Нектарий продолжит кататься по разбитым сельским дорогам Орловщины на своем джипе. Подобно дипломату Владимиру Сафронкову, прославившемуся в апреле хамской речью в Совете безопасности ООН, епископу никакие последствия не грозят. Он лоялен начальству, а это в русской церкви, как и в русской власти, самое главное. Более того, молодой архиерей (он был рукоположен в епископа в 41 год) - типичный продукт так называемой эпохи «церковного возрождения», о которой так любит говорить священноначалие Русской православной церкви.

Выпускник поселкового ПТУ в Якутии закончил и духовную семинарию, и духовную академию заочно (последнюю - с заочным же присвоением степени кандидата богословия). Зато еще до пострига в монахи успешно подвизался «по хозяйственной части», о чем сообщает его официальная биография.

Несколько лет назад патриарх Кирилл решил значительно увеличить число митрополий и епархий. Официально - для того, чтобы снять нагрузку с более чем ста епископов и приблизить епископат к верующим. А неофициально - еще и для создания прочной сети лояльных предстоятелю новоиспеченных архиереев. Они, вдобавок, должны более пристально, чем раньше, присматривать за состоянием церковных финансов на местах. Орловский владыка - один из таких назначенцев.

Искушение деньгами и властью

Финансы - самая непрозрачная и закрытая часть церковной жизни. Однако, в целом, ясно, как устроена система: деньги поступают от приходов в благочиние, из благочиния - в епархию, из епархии - в митрополию, а оттуда - в Москву. На каждом этапе что-то остается местным иерархам. И на каждом уровне воспроизводится система отношений, существующая между церковью и государством на общенациональном уровне. Связке «президент-патриарх» на уровне региона, как правило, соответствует схема «губернатор-епископ» или «губернатор-митрополит».

Архиереи по факту, если не по официальному статусу, принадлежат к региональным правящим элитам. Многие из них приобретают те же привычки, что и чиновники. Искушение деньгами и властью оказывается слишком сильным. В этом смысле, «Нектариев» в России не один десяток - хамоватых, плохо воспитанных и образованных, самоуверенных, властолюбивых и одновременно вечно озабоченных демонстрацией лояльности, чтобы не потерять кресло.

Церковь империи

История орловского архиерея - это иллюстрация того главного, что не так с Русской православной церковью, прежде всего - со священноначалием. Оно, по образному выражению публициста Сергея Чапнина, готово и даже активно хочет быть прежде всего «церковью империи», предлагая власти и массам «православие без Христа» - один из главных элементов российской имперской идеологии, насаждаемой Кремлем.

Сегодня этот симбиоз церковной иерархии, государственного аппарата, коррупции и морального разложения кажется незыблемым. Однако неизбежная смена политического режима в России нанесет удар по всей системе, в том числе, по церковной иерархии, превращающейся в глазах граждан в один из элементов власти. Сто лет назад Русская церковь заплатила страшную цену за навязанную ей Петром Великим близость с государством. Такое вполне может случиться вновь. На своей Ливенской и Малоархангельской кафедре, со своим джипом и «подарившими» его спонсорами владыка Нектарий по мере сил, увы, приближает эту неприятную развязку.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»