Сибирские белорусы в Минске: Мы приехали породниться с этой землей 6 2.06.2017, 13:13

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Потомки белорусских переселенцев приехали, чтобы увидеть землю своих предков.

Герои белсатовского фильма «Самоходы» приехали в Беларусь из Сибири, чтобы увидеть землю своих предков. Четвертое поколение белорусов, которые в конце 19 века ушли искать лучшей доли и очутились в дальнем Иртыше, до сих пор живут в трех деревнях, поют белорусские песни и прекрасно помнят родной язык, пишет belsat.eu.

«Дикая непроходимая тайга. Лес такой темный, что не пропускает лучи на воду, речке от него тесно. Сначала пришли сугляды, братья Прокоп и Кирилл Крупниковы, из Могилевской области, а с ними Евдоким Мельников. Они построили за год пять домов, в которых вместе и жили, а через год приехали еще 20 семей из деревень Бушевка, Буда, Мерколовичи и Рогинь. Долгий путь пролег от родины до Сибири… », — как сказку, рассказывает Надежда Ивановна историю переселения предков из Беларуси в Сибирь.

Видно, что она повторяет эту сказку часто, например, рассказывает ее детям. Они приходят в музей, созданный из вещей, фотографий и документов, оставшихся от предков-белорусов в деревне Ермаки, в Западной Сибири, на берегу реки Тенис.

Потомки первых белорусов в Сибири до сих пор называют себя самоходами и белорусами, хотя давно уже имеют гражданство Российской Федерации и российские фамилии: Маркова, Веробъева, Панина, Денисенко.

На презентацию фильма «Самоходы» о жизни сибирских белорусов герои ленты добирались с приключениями. Иртыш разлился, и деревня Ермаки оказалась посреди воды, отрезанная от мира. Вытаскивали путешественников Камазом.

Для них это путешествие — гордость и волнение, часть истории. Некоторые в Беларуси впервые. После презентации они едут в Могилевскую область — туда, откуда начали свое путешествие их предки в конце 19 века.

Обещают также взять горсть земли с Могилевщины, чтобы положить на могилы предков — первых белорусов, которые пришли в Сибирь.

Ходили сугляды и на Кавказ и в Черноморский край, но не нашли там липы. Нет липы — не из чего лапти рвать. А какой белорус без лаптей?

Эмоции у героев фильма во время презентации бьют через край. Они рассказывают вдохновенно о своей земле, сверяют друг у друга факты и имена. По всему видно, что история их малой родины для них — не пустые слова, а то, чем они на самом деле живут и за что держатся. Они помнят свой род до четвертого колена, по именам, фамилиям и профессиям. А фильм «Самоходы» для них — это часть их летописи.

Алена Новикова, также прапраправнучка переселенцев, сейчас живет в Санкт-Петербурге. Она — бывший геолог, а в последнее время занимается восстановлением списков имен всех жителей трех деревень, которые основали белорусы. Она рассказала свою личную историю, а также зачитала со своей тетради имена тех, кто преждевременно ушел из жизни на новой земле. Из Беларуси выходили даже в довольно зрелом возрасте — около 70 лет было некоторым переселенцам.

К сожалению, в деревне Ермаки молодежи становится все меньше. Из-за того, что нет работы, они уезжают в города России и возвращаются только к родителям — посетить и попить пива, приготовленного специально в печке по рецепту из Беларуси.

В конце мероприятия заиграла гармонь, и если бы кто-то неожиданно зашел в это время в Галерею TUT.BY, мог бы подумать, что проходит празднование белорусского народного творчества. Это пели те, кто в далекой и суровой Сибири сохранил и язык белорусский, и пение.

Ирина Волох, режиссер фильма

Для съемочной группы процесс создания фильма также стал личной историей.