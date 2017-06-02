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Фотофакт: Почему белорусским студентам надо бороться за свои права

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  • 2.06.2017, 13:18
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Как выглядит сегрегация в Белорусском государственном медицинском университете.

«Лифт только для преподавателей! Студентам не вызывать!!!», - гласит объявление в Белорусском государственном медицинском университете. Сегрегация происходит здесь и сейчас, в 2017 году, в 21-м веке, после того, как Беларусь приняли в Болонский процесс. Трудно представить такое объявление в университете с традициями студенческого самоуправления в какой-либо из стран Европы.

Фотографию, красноречиво свидетельствующую о том, что белорусским студентам надо активно бороться за свои права, опубликовало в «Твиттере» «Задзіночанне беларускіх студэнтаў».


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