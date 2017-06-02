Стокгольмская победа Украины над Россией 3 Виталий Портников, graniru.org

2.06.2017, 13:27

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Виталий Портников

Теперь уже ясно - у РФ можно выигрывать, России можно проигрывать, но ее не нужно бояться.

Промежуточное решение Стокгольмского арбитража, освободившее Украину от выплат по нескольким кабальным статьям газового контракта, согласованного Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, - это не просто победа одной стороны над другой, одного государства над другим. Это начало цивилизованного общения, признающего примат международного права - если, конечно, Россия, неоднократно его нарушавшая, захочет его признавать.

Ведь как строились энергетические отношения России и Украины? Бартер, схемы, "междусобойчики", кулуарные сделки, мутные посредники. Договоренности подписывались 31 декабря - стороны шантажировали друг друга до последнего. И всегда на этом взаимном опылении выигрывали не потребители, а аферисты. Помню одну из таких развязок кризиса - 31 декабря, Новый год, неясно, что будет с газом, - а сотрудники "Газпрома" и "Нафтогаза" пытаются договориться в гостинице "Украина" в Москве. А почему там? А потому, что она вроде бы принадлежит Семе Могилевичу. А при чем тут Сема? А он бывший партнер Дмитрия Фирташа... Ну тогда понятно.

И так было всегда, двадцать лет подряд. Контракт, который представлен в Стокгольмский арбитраж и "Газпромом", и "Нафтогазом", - первый документ, который хотя бы кому-то можно показать. И даже этот документ в Москве умудрились превратить в орудие политического давления, обменяв у неуклюжего Януковича очередную газовую скидку на продление базирования Черноморского флота.

При этом в Украине покупка российского газа превратилась в разновидность религии - Россию нельзя сердить, не то она повысит цены на газ. На Россию нельзя жаловаться, потому что она отключит газ и все мы замерзнем. С Россией можно только договариваться, желательно на ее условиях, иначе она повысит цены и отключит газ. В 2014 году первое после Майдана правительство Арсения Яценюка продемонстрировало даже не мужество, а просто здравый смысл, отказавшись от закупок российского газа и решив обратиться с иском в Стокгольмский арбитраж. По этому пути уже успели пройти многие страны Европы - но пока они добивались от "Газпрома" уступок в суде, Янукович привычно торговал суверенитетом.

Теперь уже ясно - у России можно выигрывать, России можно проигрывать, но ее не нужно бояться. В настоящем суде - том, куда не могут позвонить ни Путин, ни Миллер, - будут рассматривать дела, а не пожелания. Российский газ - вне зависимости от того, будет Украина его покупать или нет, - окончательно становится товаром, а не воровской фомкой, с помощью которой грабитель пытается забраться в чужой дом.

Виталий Портников, graniru.org