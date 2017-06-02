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Родители восстали против поборов в минском дошкольном учереждении

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  • 2.06.2017, 13:40
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Последней каплей в чашу терпения стало желание заведующей установить за родительские деньги видеодомофон.

Поборы с родителей в школах и детских садах уже кажется стали нормой. Только нормой они стали для работников учреждений образования, но никак не для многих родителей, которые не согласны с таким порядком вещей, пишет minskblog-minskblog.blogspot.

Детский сад №128 города Минска сотрясает скандал за скандалом. Регулярные поборы уже настолько "достали" родителей, что они решили обратиться в следственные органы и средства массовой информации, что бы те провели проверку. Последней каплей в чашу родительского терпения стало желание заведующей детсадом Корзун Елены Николаевны установить видеодомофон на входе в учреждение. Родители возмущены, что это собираются сделать за их счет, причем все обставлено так, как будто это их, родителей, желание.

Стоит отметить, что данный детский сад был сдан в эксплуатацию совсем недавно - в 2016 году. Тем не менее здесь регулярно собирают деньги на "ремонты".

Внештатный корреспондент "Комсомольской Правды", и по совместительству пранкер Антон Вагин позвонил заведующей детским садом за объяснениями и ее видением сложившейся ситуации.


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