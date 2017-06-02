Бизнесмену Александру Кныровичу могут изменить меру пресечения 2.06.2017, 14:34

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Александр Кнырович

Известному бизнесмену до сих пор не могут подсчитать ущерб, который он своими действиями якобы причинил государству.

"Сегодня идет работа следователей и экономистов в этом направлении", - говорят belaruspartisan.org те, кто знаком с материалами дела.

Напомним, Александр Кнырович был задержан 25 января за уклонение от уплаты налогов, вместе с ним по делу проходят пятеро сотрудников компании "СарматТермо-Инжиниринг", которую он возглавляет.

Согласно информации пресс-службы КГБ, Кныровича обвиняют в недоплате налогов на сумму не менее 2,8 миллионов рублей.

Были шансы, что Кныровичу изменят меру пресечения с содержания под стражей на подписку о невыезде, но все упирается в конкретные цифры. Которых пока нет…

Если Александр Кнырович погасит предъявленный ему ущерб, то, не исключено, что дело не дойдет даже до суда.

До недавнего времени Александру Кныровичу разрешали свидания с управляющим компании "Сармат", некоторыми другими лицами. А в мае всем тем, кто претендовал на свидание с бизнесменом, пришел отказ. В том числе и самым близким родственникам.

Настроение у бизнесмена сейчас не самое лучшее: он очень надеялся, что выйдет на свободу, но пока решение об изменении меры пресечения не принято.

"Хотелось бы уже какой-то определенности, - говорят друзья и близкие бизнесмена. – И не хотелось бы, чтобы дело дошло до суда. Есть яркий пример с той же Анной Шарейко, которую отпустили прямо в зале суда – дали такой срок, который она отсидела в СИЗО. Но пока рано строить какие-то планы, все упирается в сумму ущерба. Когда будет определена эта цифра, тогда и будут приниматься все решения о выплате, рассрочках, признании или не признании вины…"

Кстати, интересы Александра Кныровича представляет тот же адвокат, который раньше защищал бизнесмена Юрия Чижа.