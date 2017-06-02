Почему белорусы за четыре года полюбили помидоры в четыре раза больше 1 2.06.2017, 14:49

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Импортеры и продавцы томатов в Беларуси рассказали, чем вызван такой повышенный спрос на овощи.

Беларусь неожиданно для себя и с подозрениями Россельхознадзора в первом квартале этого года стала основным потребителем турецких помидоров. Институт статистики Турции говорит, что их страна заработала на этом 32,4 миллиона долларов. Белстат раскрывает большие цифры — за три месяца мы купили 52,8 тысячи тонн томатов из Турции на 77,2 миллиона долларов.

Tut.by поинтересовался у импортеров и продавцов томатов в Беларуси, чем вызван такой повышенный спрос на овощи.

— Цена, — коротко объяснил возросшую любовь рядовых белорусов к помидорам замначальника отдела закупок торговой сети «Виталюр» Леонид Гостевский.

Данные продаж в его сети говорят о том, что за последний год белорусы вообще стали есть овощей и фруктов на 20% больше, а помидоров, в частности, — на треть. Если за первый квартал 2016-го они продали 250 тонн томатов, то в этом году эта цифра увеличилась до 363 тонн.

По данным Белстата, за первый квартал наша страна импортировала 64 779 тонн томатов. За этот же период прошлого года было 48 784 тонны. По сути получается, что это те самые плюс тридцать процентов, на которые выросло потребление самими белорусами.

В первом квартале именно Турция делала импортерам самые выгодные предложения. Иногда килограмм томатов с доставкой в Беларусь обходился оптовикам всего в 50 центов.

В апреле-мае ситуация изменилась. Скоро за ней подтянется и статистика: во втором квартале дешевые помидоры созрели в Испании и Польше. На них и переключились импортеры и ритейлеры.

— У нас на прошлых выходных отгрузилась машина турецких помидоров. Мы ее успешно продали и забыли. Сейчас пошли испанские томаты, — говорит Леонид Гостевский. — Где есть хорошая цена, там и берем. Приоритет у нас — не страна происхождения, а стоимость и качество продукции. Нам ведь важно, чтобы груз доехал без потерь и здесь потом нормально продавался.

Из данных Белстата видно, что рост импорта турецких томатов произошел на фоне сокращения поставок из Европы. По сравнению с досанкционным в России 2013 годом он снизился на четверть — с 52 тысяч тонн в год до 39,4 тысячи тонн.

В 2015-м к нам поехали помидоры из Египта — сразу 8,5 тысячи тонн вместо прежних 299 тонн в год. В 2016-м от них отказались практически полностью.

В марте импортные помидоры белорусские сети покупали у импортеров по 2-3 рубля за килограмм. Созрели и белорусские — по 4-4,5 рубля за килограмм, если брать оптом. И эти цифры меняются каждую неделю.

— В апреле-мае мы вообще не завозили турецкие помидоры. С ними все нормально, но на сегодня они дороже, чем те же испанские или польские. Рынок перестроился, — отмечает специалист отдела маркетинга компании «Фрут-Импэкс» Сергей Кучинский.

Компания «КамгориС» делает ставку именно на турецкие помидоры. Директор Сергей Седура говорит, что за последние пару лет импорт вырос чуть ли не в три раза: раньше они привозили по 3−4 машины по 20 тонн в месяц, сейчас — по 8−10.

— В этом году был больше спрос на томаты. Вдобавок и цена была низкая, и нам довольно легко было все это реализовывать. Пока турецкие томаты дешевле, чем, например, польские. Хотя предложение этой недели уже практически уравнивает их в цене. Поэтому в ближайшее время приоритет поставок пойдет на другие страны, — анализирует рынок Сергей Седура.

Помимо Турции, в первом квартале в пятерке лидеров по импорту томатов в Беларусь были Марокко, Гвинея, Кот-д'Ивуар и Испания. Но данные по итогам всего 2016-го говорят, что до конца года ситуация изменится и рынок переориентируется на Украину и страны ЕС — там томатный сезон начинается с апреля. Хотя Турция вряд ли уйдет из лидеров.

— Все объясняется ценой. Турция существенно снизила цену, поэтому томат довольно хорошо продавался по сравнению с остальными. Испания была гораздо дороже, ее никто не брал, — объясняет Сергей Седура. — Еще в Европе не было снижения цены на овощи после того, как они подпали под российские санкции. А Турция очень оперативно отреагировала. И за счет этого пошел поток на Беларусь.

— Вполне возможно, что такая статистика сложилась из-за реэкспорта. Те европейские поставщики, с которыми мы сотрудничаем и с которыми раньше работали россияне, говорят, что самостоятельно не ищут пути обхода санкций. Но что произошло с теми томатами, которые уехали, к примеру, в Литву, мы не знаем, — говорит специалист отдела маркетинга компании «Фрут-Импэкс» Сергей Кучинский.

По его словам, на цену томатов влияют не санкции или контрсанкции, а сезон и погода. И в следующем году дешевых помидоров может уже и не быть только поэтому. В качестве примера Сергей Кучинский приводит польские яблоки, которые прошлой осенью и зимой продавались практические за копейки.

— Поляки отправляли очень много очень дешевых яблок. Но это не из-за санкций, а потому, что прошлый сезон был очень урожайным. Но сейчас были морозы весной, и большая часть деревьев была повреждена. И мы ожидаем, что в следующем году польские яблоки появятся в продаже по более высоким ценам, — предполагает Сергей Кучинский.

Из 52,9 тысячи тонн завезенных томатов 9,7 тысячи тонн Беларусь отправила на экспорт. И все — в Россию. Говорить о том, что мы завалили РФ санкционными турецкими помидорами с переклеенными этикетками, вряд ли можно. В общей структуре экспорта томатов в Россию наша доля составляет всего 7%. И эта цифра неизменна уже несколько лет.

После введения эмбарго сначала на европейские, а потом и на турецкие овощи и фрукты, Россия переориентировала импорт томатов на Марокко, Китай и Азербайджан.

Хотя до санкций с 1 января 2016 года именно Россия была основным покупателем турецких томатов. Годовой импорт был на уровне 250 миллионов долларов.

Сейчас Беларусь сместила РФ с первой позиции. Причем поставки томатов из Турции в прошлом году действительно выросли существенно: с 22,4 тысячи тонн в 2015-м до 82,8 тысячи тонн в 2016-м.

Поэтому Россельхознадзор считает, что повышенный спрос белорусов на помидоры обернется для них ростом санкционной контрабанды. Россельхознадзор уже отчитался, что только в апреле-марте «было пресечено более 30 попыток ввоза томатов турецкого происхождения, что свидетельствует о наличии незаконных каналов поставок из Республики Беларусь на территорию Российской Федерации санкционной продукции».

— Автотранспортные средства перевозили турецкие помидоры, минуя фитосанитарные контрольные посты, расположенные на российско-белорусском участке границы, без сопроводительных документов либо под видом товаров прикрытия, — цитируют «Известия» слова представителей Россельхознадзора.