Статкевич: Выступим против беспредела и опасных военных игр 5 2.06.2017, 14:42

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Пора освобождать Беларусь снова.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич обратился к белорусам накануне акции 3 июля.

"Налог на безработных, перенос времени начала занятий во всех школах ради одного "прынца", публичная демонстрация нищающему народу роскошных дворцов, байков, лимузинов и шлюх, дорогостоящие любительские хокейные турниры ради забавы одного престарелого "хокеиста" - нормальной логикой все это обьяснить невозможно. Такое впечатление, что "пересиженный" наслаждается унижением людей.

Конец этому издевательству можем положить только мы вместе. Помните, как в марте у него мозги от страха вырвало? Тогда хоть с "тунеядцами" его затормозили. Но потом он решил, что нашел метод справиться с народом. Достаточно только захватить на несколько дней одного человека и попугать остальных. И можно продолжать дальше.

Если мы не сопротивляемся, не показываем свое возмущение и протест, то это сигнал, что с нами можно делать, что угодно. Если народ не давит на власть, то власть давит народ.

В День Освобождения 3 июля в 14.00 на Октябрьской площади Минска выскажем свой протест. Против беспредела и коррупции самозванцев у власти, против торговли страной и опасных военных игр на нашей земле. Пора освобождать Беларусь снова. Потребуем то, что принадлежит нам по праву. Власть — народу!

Жыве Беларусь!"