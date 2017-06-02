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Беата Шидло: Показатели роста польской экономики впечатляют

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  • 2.06.2017, 15:08
Беата Шидло
Фото: PAP

Премьер Польши выразила удовлетворение по поводу роста ВВП в первом квартале.

В среду Главное статистическое управление (GUS) сообщило, что в первом квартале 2017 года ВВП Польши увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Согласно GUS, в первом квартале этого года зафиксирован рост объемов внутреннего потребления на уровне 4,1%, передает «Радио Польша».

Рост экспорта составил порядка 10%. Наряду с этим на 0,4% снизились объемы инвестиций в Польше. Премьер Шидло подчеркнула, что ее правительство успешно претворяет в жизнь экономическую стратегию сбалансированного развития страны. «Экономические показатели роста польской экономики в первом квартале этого года впечатляют. Среди стран-членов ЕС Польша по этим показателям занимает второе место. А ведь мы говорим лишь о первых трех месяцах года», – отметила премьер Беата Шидло

Глава правительства Польши выступила на пресс-конференции в городе Явожно, где было подписано соглашение о строительстве нового энергоблока мощностью 910 мегаватт для местной электростанции.


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