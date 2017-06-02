На ЦТ зарегистрировались более 92 тысяч абитуриентов 1 2.06.2017, 15:26

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На белорусский язык записалось больше желающих, чем в 2016 году.

В этом году на централизованное тестирование записались 92274 человека. Такую цифру назвал директор Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) Николай Феськов. По его словам, это на 8,5 тысячи меньше, чем в прошлом году, передает «Еврорадио».

«Однако с учетом того, что разрешено сдавать четыре предмета, человеко-тестов, которые являются одним из основных показателей, — 311 830. Это больше на 40,5 тыс., чем в прошлом году», — добавил специалист.

Также Феськов сообщил, только 40% абитуриентов зарегистрировались на ЦТ по четырем предметам. Нововведение действует с этого года.

На русский язык зарегистрировались 75,4 тыс. абитуриентов — это меньше, чем в прошлом году (тогда было чуть больше 78 тыс.). А вот желающих сдавать белорусский язык стало больше: в этом году почти 28,5 тыс. Человек против 22,3 тыс. человек в прошлом году.

На математику зарегистрировались 51,5 тыс. (в прошлом году около 48 тыс.), физику — более 30 тыс. (около 28 тыс.), на биологию и английский язык примерно одинаково — более 29 тыс. абитуриентов (это больше, чем в прошлом году).

Регистрация на ЦТ завершилась 1 июня в 19.00. Для прохождения ЦТ в резервные дни можно будет зарегистрироваться с 30 июня по 3 июля.

Централизованное тестирование по белорусскому языку пройдет 12 июня, русскому языку — 14 июня, обществоведению — 16 июня, математике — 18 июня, биологии — 20 июня, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 22 июня, химии — 24 июня, физике — 26 июня, истории Беларуси — 28 июня, географии — 30 июня, всемирной истории (новейшее время) — 2 июля. Время начала ЦТ, в том числе в резервные дни, — 11.00.