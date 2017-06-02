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«Настроение боевое, победа будет за нами!»

  • 2.06.2017, 15:17
ПАВЕЛ ЛЕВИНОВ
ФОТО: DW

Витебский правозащитник Павел Левинов полон сил и оптимизма.

Витебская правозащитница Ирина Третьякова рассказала об условиях содержания правозащитника Павла Левина:

- У Павел Левинов была адвокат. Павел всем передавал привет. В камере пока один. Не смотря на вражеские провокации и заточение, направил мою жалобу в КПЧ. Если "проходимость" в ИВС нормализуется, копию обещал направить мне. Также после вчерашнего инцидента с Андреем, когда Павла увели, ничего не объяснив, предполагая провокацию в отношении брата, направил жалобы в прокуратуру, УВД и следственный комитет. На сегодняшний день корреспонденции не получал никакой. Настроение боевое.

Враг будет разбит, победа будет за нами!

Напомним, что в Сети проходит акция солидарности с витебским правозащитником: «Я такi як Паша».


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