закрыть
2 июня 2017, пятница, 16:23
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Киевское «Динамо» объявило о назначении Хацкевича главным тренером

1
  • 2.06.2017, 15:42
Александр Хацкевич
Фото: abff.by

Контракт с белорусским тренером рассчитан на два года.

Белорусский специалист Александр Хацкевич назначен главным тренером «Динамо».

Контракт подписан на 2 года, сообщает ua.tribuna.com.

В тренерский штаб 44-летнего специалиста вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Александр Хацкевич за свою футбольную карьеру провел 135 матчей в составе «Динамо» в чемпионате Украины, в которых отметился 26 голами. У белорусского специалиста есть опыт работы ассистентом главного тренера сборной Украины. Кроме того, с 2014 по 2016 год он возглавлял национальную сборную Беларуси.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга