Киевское «Динамо» объявило о назначении Хацкевича главным тренером 1 2.06.2017, 15:42

Александр Хацкевич

Фото: abff.by

Контракт с белорусским тренером рассчитан на два года.

Белорусский специалист Александр Хацкевич назначен главным тренером «Динамо».

Контракт подписан на 2 года, сообщает ua.tribuna.com.

В тренерский штаб 44-летнего специалиста вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Александр Хацкевич за свою футбольную карьеру провел 135 матчей в составе «Динамо» в чемпионате Украины, в которых отметился 26 голами. У белорусского специалиста есть опыт работы ассистентом главного тренера сборной Украины. Кроме того, с 2014 по 2016 год он возглавлял национальную сборную Беларуси.