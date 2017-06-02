Данкверт: Говорить о непредвзятости белорусского следствия не приходится 1 2.06.2017, 15:51

Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора отметил, что сам не следит за ходом расследования.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в отношении которого в Беларуси возбуждено дело "за нанесение ущерба стране", считает, что говорить о непредвзятости белорусского следствия не приходится, сообщает interfax.by.

"Пока у нас в Евразийской комиссии нет общего следственного комитета, говорить о непредвзятости белорусского следствия, когда дал команду президент, невозможно", - заявил Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

При этом он отметил, что сам не следит за ходом расследования. Вместе с тем он осведомлен о том, что белорусская сторона заявила о необходимости еще в течение месяца расследовать это дело.