закрыть
2 июня 2017, пятница, 16:21
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Данкверт: Говорить о непредвзятости белорусского следствия не приходится

1
  • 2.06.2017, 15:51
Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора отметил, что сам не следит за ходом расследования.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт, в отношении которого в Беларуси возбуждено дело "за нанесение ущерба стране", считает, что говорить о непредвзятости белорусского следствия не приходится, сообщает interfax.by.

"Пока у нас в Евразийской комиссии нет общего следственного комитета, говорить о непредвзятости белорусского следствия, когда дал команду президент, невозможно", - заявил Данкверт журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

При этом он отметил, что сам не следит за ходом расследования. Вместе с тем он осведомлен о том, что белорусская сторона заявила о необходимости еще в течение месяца расследовать это дело.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга