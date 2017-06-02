закрыть
2 июня 2017, пятница, 16:25
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Ради парада 3 июля движение в Минске начнут перекрывать уже на следующей неделе

4
  • 2.06.2017, 15:59

Первый раз проспект Машерова закроют уже в ближайший понедельник.

Минское ГАИ опубликовала график перекрытия движения на столичных улицах в связи с репетициями парада 3 июля. Первый раз проспект Машерова закроют уже в ближайший понедельник. Там будет тренироваться сводная рота почетного караула, пишет belmarket.by.

Проспект Машерова будет закрыт с 22:00 до 24:00 в понедельник 5 июня, а затем 8, 12, 15, 19 и 22 июня. Недоступен будет участок от улицы Даумана до проспекта Победителей.

Парад в честь Дня независимости пройдет в Минске 3 июля. На этой неделе Лукашенко приказал не жалеть на него денег. По улицам столицы пройдет большое количество живой силы, более 200 единиц техники, в том числе новинки отечественного военпрома. Кроме того, президент, как и в предыдущие годы, поручил вывести на парад и гражданскую технику, например, трактора, краны, комбайны.


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга