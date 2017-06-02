Ради парада 3 июля движение в Минске начнут перекрывать уже на следующей неделе 4 2.06.2017, 15:59

Первый раз проспект Машерова закроют уже в ближайший понедельник.

Минское ГАИ опубликовала график перекрытия движения на столичных улицах в связи с репетициями парада 3 июля. Первый раз проспект Машерова закроют уже в ближайший понедельник. Там будет тренироваться сводная рота почетного караула, пишет belmarket.by.

Проспект Машерова будет закрыт с 22:00 до 24:00 в понедельник 5 июня, а затем 8, 12, 15, 19 и 22 июня. Недоступен будет участок от улицы Даумана до проспекта Победителей.

Парад в честь Дня независимости пройдет в Минске 3 июля. На этой неделе Лукашенко приказал не жалеть на него денег. По улицам столицы пройдет большое количество живой силы, более 200 единиц техники, в том числе новинки отечественного военпрома. Кроме того, президент, как и в предыдущие годы, поручил вывести на парад и гражданскую технику, например, трактора, краны, комбайны.