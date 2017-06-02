Могилевские чиновники решили «наваритьcя» на Газманове и Лещенко 2.06.2017, 16:20

Праздник за счет налогоплательщиков явно «переоценен».

Много нареканий со стороны простых белорусов и деятелей культуры вызвало желание могилевских властей пригласить на городской концерт в честь Дня Независимости российских гастролеров - Олега Газманова, Льва Лещенко и Алексея Воробьева.

Помимо cпорности самого выбора (российские певцы на День Независимости Беларуси, у нас своих нету?) Впечатляют и гонорары зарубежных артистов.

Так, Газманову из карманов белорусских налогоплательщиков перепадет около $ 37 тысяч, Лещенко - $ 29 тысяч, Воробьёву - более $ 17 тысяч.

«Наша Нива» сосредоточилась на финансовом вопросы и уточнила в менеджеров, сколько стоят выступления артистов.

Журналисты представлялись чиновникам администрации небольшого российского города в Липецкой области, чье расстояние от Москвы соизмеримо с расстоянием до Могилева.

Первый же ответ навел на мысль, что могилевчане переплатят

«Если точной даты нет ... Ну в среднем 1,8-2 миллиона (российских рублей ), если это выступление на городской площади. По дате - может быть дешевле. Если только пять песен? Гонорар будет тот же самый. Мы работаем так - если надо час, то час. Если три - то три. За те же деньги », - сказал нам организатор концертов Олега Газманова.

Таким образом, в провинциальном российском городе Газманов готов провести концерт на несколько часов немного меньше, чем за $ 31 тысячи.

А в Могилеве он споет пять песен за $ 37 тысяч - неужели дорога из Москвы и обратно стоит несколько тысяч?

Другой певец, Лев Лещенко, просит за выступление на площади ровно 25 тысяч евро (по нынешнему курсу $ 28 тысяч) за 45 минут.

«Это не все. Есть еще бытовой и технический райдер. Бытовой - приезд, проживание и питание группы, Их там 12 человек. Кроме того, мы вам пришлем список нужного оборудования. Если у вас все это будет, то расходы сократятся», - сказал менеджер Лещенко.

За четыре песни в Могилеве ему заплатят $ 29 тысяч.

Что касается третьего, Алексея Воробьева, то организатор концерта запросил за его выступление около $ 17 тысяч. Примерно столько же и планируется потратить на выступление россиянина из бюджета Могилева.