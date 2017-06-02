Новости московской кухни Илья Мильштейн, graniru.org

2.06.2017, 16:23

Илья Мильштейн

Фото: snob.ru

Настоящая новость, подобно истинному произведению искусства, должна быть многомерной.

В этом смысле практически все вчерашние сообщения с новостной ленты не выдерживали пробы на подлинность. Выступая на Петербургском форуме, Путин заклеймил русофобов? Ну, он любит их посрамить, хлебом не корми. Американцы выходят из Парижского соглашения по климату? Трамп держит слово: пацан сказал - пацан вышел. Объявлено о прекращении огня в Донбассе? Сколько раз уж объявляли и потом строго соблюдали условия перемирия, до первого выстрела.

Все это была рутина. За одним счастливым исключением. Имею в виду день рождения Евгения Пригожина и то, как эта новость подавалась и какую бездну смыслов содержала в себе.

Сперва публику поразил пресс-секретарь президента, сообщивший нечто вроде того, что Путин будет праздновать день рождения известного повара Путина, как его называют. Ведомо же, что "поваром Путина" миллиардера называют враги, но среди них Дмитрий Песков еще ни разу не был замечен. Чуть позже, ввергая пораженных в ступор, некая "пресс-служба Кремля" опровергла слова пресс-секретаря, уточнив, что это была шутка, а информация не соответствует действительности. Закрадывалась мысль, что раскол во власти достиг апогея и в одну из кремлевских башен заселилась некая пресс-служба, остро конфликтующая с той башней, где бытует Песков. И непонятно было, кто победит.

Этой интригой сюжет не исчерпывался.

Возникала еще догадка, что Дмитрий Сергеевич поспешил со своим релизом. Нет, он не ошибся, шеф-повар российской верховной власти действительно родился 1 июня и вчера задувал торт на 56 свечей. Но репутация у этого человека такова, что слишком уж афишировать свою несомненную дружбу с ним Владимиру Владимировичу могло быть неловко, и близость с ним следовало измерять на весах очень точных. Одно дело поздравить, и совсем другое - праздновать.

Эти легкие гирьки надо было раскладывать умело, и в конце концов на сайте принадлежащего Пригожину агентства ФАН была найдена идеальная формулировка. "Повара" из текста убрали. Поздравление вписали. Весть о Путине, который намеревался прийти на торжество, оставили как цитату из Пескова, хоть он и пошутил.

Вот это мы и назовем многомерностью. Поскольку в судьбе отсидевшего 9 из 12 присужденных ему лет за разбой и другие неправильные поступки и сильно поднявшегося при Путине Евгения Пригожина отражается эпоха как она есть. Со всеми ее парадоксами и хохмами, которые приходится опровергать.

Поскольку на первом плане - Форум, державная установочная речь про русофобию, экономические дискуссии, глобальные вызовы, конструктивные вопросы и консолидированные ответы. Взвешенная и в то же время, понимаете ли, насыщенная программа. Толпы ньюсмейкеров, нарядных умных руководящих мужчин и женщин, среди которых, вглядевшись, легко распознать министров и замминистров. Вообще такая кругом инвестиционная привлекательность. А где-то в глубине, на заднем плане маячат разные тени и чудится некая кухня, где готовят острые блюда, но не подают гостям, и гости стараются не думать про эту кухню.

Там, если уж договаривать до конца, при словах "я за" течет со щек известка. Там в церкви образа коптит свеча из воска. Порой дает раза соседним странам войско. Там "фабрика троллей", сотни людей, ежедневно ходивших на службу, где они "исправляли картину мира в информационном пространстве с помощью постов на значимых сетевых ресурсах". Там прямые бандиты, охотившиеся на людей, которые невосторженно относились к нынешней власти, и тот же Песков с ума сходил по поручению своего шефа, когда знакомился с "необоснованными и несерьезными" нападками на главу компании "Конкорд". Там охранник повара практически безнаказанно нападал на сотрудника ФСБ. Доходило до того, что серьезная государственная структура, Федеральная антимонопольная служба, впервые за всю нашу новейшую историю признавала правоту структуры явно вражеской - ФБК, которая разоблачала картельный сговор Пригожина с Министерством обороны.

Так что главная проблема, быть может, заключалась в том, что скандал со сговором, официально подтвержденным, случился совсем недавно. Оттого и пришлось Дмитрию Пескову, легкомысленно сболтнувшему насчет дня рождения, где собирался гулять Путин, устроить борьбу башен у себя в голове. Пребывая в хорошем настроении, он поделился с нами хорошей новостью про хороших людей - и вдруг осознал, что негоже президенту России являться с подарками к "одиозному повару", как еще именуют именинника, и обратил новость в шутку. Шутка удалась, что тут скажешь.

Разумеется, это не значит, что Пригожина, испытанного друга Владимира Владимировича, ожидают какие-то неприятности. Напротив. Подарки от Путина свидетельствуют о том, что у них там свой сговор, покрепче картельного, и тот закон, который для врагов, повару не писан. К чему и сводится новость, украсившая наш вчерашний день, и не то чтобы мы узнали нечто сенсационное, но все же приобщились к тайным знаниям из жизни отдыхающих и отмечающих свои праздники. Присоединимся к поздравлениям президента, да и себя не забудем поздравить.

Илья Мильштейн, graniru.org