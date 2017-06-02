В Могилеве разрешили не платить милиции за митинги 2.06.2017, 16:38

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Фото: «Радыё Свабода»

Могилевский горисполком привел в соответствие с решениями правительства свое решение о порядке проведения массовых мероприятиях в городе.

Чиновники разрешили организаторам не заключать договора с милицией, но оставили требование иметь такие договора с врачами и коммунальщиками, передает «Радыё Свабода».

«В случаях, когда организация массового мероприятия происходит без участия органов государственной власти, - сообщил горисполком могилевским правозащитникам Борису Бухель и Алексею Колчину, - организаторы мероприятия должны подать сведения о заключенных в установленном порядке договорах на медицинское обслуживание во время мероприятия и обеспечение уборки территории после мероприятия».

Могилевские правозащитники считают изменение решения о милиции небольшой уступкой обществу. Вместе с тем активисты настаивают, что сам закон «О массовых мероприятиях», которым руководствуются чиновники на местах, должны быть отменены.

«Этот закон противоречит международному пакту о гражданских и политических правах, а также другим обязательствам Беларуси, - аргументирует позицию правозащитников один из них, Борис Бухель. - Международные соглашения - часть белорусского законодательства, имеют приоритетное значение и подлежат обязательному исполнению. Выходит, что на бумаге прописаны права, но фактически человек реализовать их не может».

Бухель не готов говорить, станет ли проще получить разрешение на акции протеста после такой «уступки» со стороны горисполкома. Но отметил, что медики и коммунальщики очень неохотно до сих пор соглашались заключать договора с организаторами таких акций.

Правозащитник не смог вспомнить, когда на определенной чиновниками площадке вдали от людных улиц проходили санкционированные массовые мероприятия. Единственное место, на которое отправляет горисполком желающих протестовать, - стадион «Химик» на улице Челюскинцев.