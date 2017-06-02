В Беларуси обновят список лекарств, которые не купишь без рецепта 15 2.06.2017, 16:39

4,422

Министерство здравоохранения предложило на обсуждение новый список.

Новый перечень препаратов размещен на сайте ведомства.

Проект актуализирован с учетом наличия или отсутствия регистрации лекарственных средств и существенно не изменился в сравнении с действующим, — прокомментировали в Минздраве. — Наши специалисты ожидают предложений и замечаний от специалистов, в том числе практикующих врачей и поставщиков, пишет ej.by.

В новом списке сокращен список анестезирующих средств, которые обычно используют при простуде и кашле, глазных и ушных капель. В действующем перечне, например, есть порошки, которые пьют при простудах — например, Антигриппин, Антифлу, Колдрекс и пр. В проекте этих названий нет.

Нет в новом перечне безрецептурных препаратов известных гелей и таблеток, которые используют при гастритах и изжоге. Среди безрецептурных не упоминается и Спазмалгон. В новом перечне остался только Спазматон Нео белорусского производства.

В списке лекарств, которые предланают продавать без рецепта, нет также Нитроглицерина и противовирусных — Гроприносина, Арбидола, Арпетола и Осельтамивира. Еще одно предложение Минздрава — исключить из списка безрецептурных средство экстренной контрацепции. Напомним, оральные контрацептивы, которые нужно принимать регулярно, продают по рецептам уже сейчас.

Новый список препаратов, которые будут продаваться без рецепта, можно посмотреть здесь, либо же на сайте Минздрава в разделе «Лекарственная политика».

Замечания и предложения по проекту постановления предлагают направлять в управление фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава на электронный адрес [email protected] Письма принимаются до 16 июня 2017 года.