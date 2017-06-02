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Власти позарились на денежную помощь активиста по уходу за братом

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  • 2.06.2017, 17:04
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Из-за политического ареста власти лишили Алеся Романовича части помощи за уход за тяжело больным братом.

Государство взыскало с городского координатора движения «За свободу» в Пинске Алеся Романовича половину месячной помощи, которую он получает за уход за тяжело больным братом, из-за ареста за акцию, сообщает pyx.by.

В апреле суд присудил Алесю Романовичу 15 суток за участие в акции 26 марта и штраф 40 базовых. Судья вынес решение об аресте, несмотря на то, что активист ухаживает за братом-инвалидом первой группы.

«Меня вызвали и сообщили, что получили бумаги, о том, что я 15 суток не ухаживал за братом, поэтому потребовали вернуть половину 96 рублей», - рассказал Романович.

Он планирует отдать эту сумму, которую от него требует государство.

«Арест Романовича был незаконным, судья не принял во внимание, что он ухаживает за больным братом, - прокомментировал ситуацию председатель движения «За свободу» Юрий Губаревич. - После этого государство еще и взыскало с него деньги за то, что не ухаживал за родственником».


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