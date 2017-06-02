Леонид Кучук прибыл на переговоры с «Ростовом» 2.06.2017, 17:05

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Леонид Кучук

Белорусский тренер получил известность в России по работе с «Кубанью» и «Локомотивом».

ФК "Ростов" вступил в решающую фазу переговоров с белорусским тренером Леонидом Кучуком. Как сообщил "Известиям" источник, знакомый с ситуацией, 57-летний специалист, являющийся основным кандидатом на пост наставника "желто-синих", прилетел в Ростов-на-Дону утром 2 июня. Вместе с ним из Москвы прибыл бывший сотрудник селекционного отдела "Ростова", один из наиболее влиятельных персонажей российского футбола Алексей Рыскин, пишет «Прессбол»

Леонид Кучук получил известность в России по работе с "Кубанью" и "Локомотивом". Краснодарский клуб в 2013 году он привел к пятому месту и первому в его истории выходу в еврокубки. После этого тренер ушел в "Локо", с которым в 2014 году выиграл бронзовые медали чемпионата России. Тогда клуб возглавляли президент Ольга Смородская и спортивный директор Кирилл Котов, а основной костяк "железнодорожников" составляли клиенты группы Шикунова, Рыскина и Артемова. Они же были и основой "Ростова".

Осенью 2014 года, сразу после ухода из "Локо", Кучук получил от Шикунова и Рыскина приглашение в "Ростов", но предпочел вернуться в "Кубань", которую он в 2016 году вывел в финал Кубка России, но позднее покинул команду из-за финансовых проблем.

В самом "Ростове" на просьбу предоставить комментарий пока также отвечают отказом. При этом 1 июня клуб объявил об уходе Курбана Бердыева, который скоро вновь возглавит "Рубин".