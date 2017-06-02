Зарплаты во всей Литве растут как на дрожжах 5 2.06.2017, 17:12

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

За год средняя зарплата выросла во всех округах.

В первом квартале 2017 г., по сравнению с первым кварталом 2016 г., средняя зарплата "на бумаге" увеличилась во всех округах – больше всего в Тельшяйском округе (на 10,7) и в Вильнюсском округе (10,1%), пишет Delfi.lt Среднемесячная зарплата "на руки" за год также увеличилась во всех округах. Больше всего она увеличилась в Тельшяйском (12,2%), Вильнюсском и Паневежском округах (на 10,7%). За год средняя зарплата "на бумаге" увеличилась почти во всех мэриях - от 3,4% в Висагинасе до 14,5% в Тракайском районе, а снизилась только в Лаздийском районе - на 1%.