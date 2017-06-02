Как белоруска уехала учиться в Кардифф и встретилась с английской королевой 2 2.06.2017, 17:25

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Ольга Цветкова

Ольга Цветкова захотела получить образование, которого нет в Беларуси.

Как понять, что пришло время уезжать учиться за границу? Если там, где вы сейчас находитесь, возможности исчерпаны, а развиваться дальше хочется — надо ехать. на этот раз о своей учебе за границей по стипендии британского правительства chevening рассказывает Ольга Цветкова, которая поехала учиться медиаменеджменту в университет Кардиффа и встретила королеву, пишет kyky.org.

Проблема белорусских СМИ, которая заставила меня уехать в Кардифф

Мне хотелось получить образование, которого нет в Беларуси, поэтому в Кардиффе я изучаю медиаменеджмент – это что-то среднее между журфаком и бизнес-школой. Когда я пытаюсь объяснить, что это такое, шучу так: если вы хотите стать магнатом вроде Ричарда Брэнсона – вы учитесь на MBA, если вы хотите управлять BBC и New York Times, то вы учитесь на медиа MBA. Я всегда хотела изучать медиаменеджемент, да и сейчас очень интересное время, когда знания о том, как монетитизировать журналистику, очень полезны. Появляется большое количество инструментов – от инфографики до VR – и тут необходимо понимать, как они работают, какие у них особенности. Знания помогают сохранить любое СМИ на плаву.

Я в журналистике с 15 лет: начинала писать как кинокритик, потом перешла на социальную тематику, работала в PR. До поступления в Кардифф я работала в Программе развития ООН. Параллельно у меня была вторая работа – координатор проектов в Пресс-клубе Беларуси. Это было хорошее подспорье, чтобы понять, каких специалистов и навыков не хватает Беларуси. Когда я преподавала на журфаке, всегда пыталась студентам донести что-то интересное и нужное, а не сухую теорию, которую они забудут, выходя из класса.

В Беларуси сейчас происходит смена поколений: у нас есть СМИ, которые уходят с рынка, и есть новое поколение СМИ в онлайне – для молодой аудитории. Но что читать аудитории 35+? С одной стороны, тут непаханое поле, но с другой, это поле в пустыне: его можно орошать, но на нем все равно ничего не вырастет. Вопрос с бюджетами – да, есть проблема.

Особенности обучения в Кардиффе: играть в футбол на бухучёте

Первый семестр мы возмущались, что нас отправили на общее MBA – мы же все-таки журналисты. Позже преподаватель по бухучету объяснил, что бизнес везде работает по одним и тем же правилам. Пока вы будете думать о том, какие вы мегакреативные, а не о том, как вы будете зарабатывать деньги, вы их зарабатывать не будете. Это справедливо и для медиабизнеса тоже. Если вы придумали крутую машину, но не знаете, как ее продать, – бизнеса в этом не будет. По итогам второго семестра нам этот подход начал нравиться: мы понимали, где заканчивается креатив и начинается бизнес. С другой стороны, есть журфак Кардиффа, который является одним из лучших в мире. Хотя у нас в Беларуси знают только два ВУЗа – Оксфорд и Кэмбридж, и если ты учишься не в них, то учишься в какой-то ерунде. Обучение проходит по-разному: часто приходят интересные гости и устраиваются публичные лекции, на которых со спикерами легко и непринужденно под пиво и чипсы можно обсуждать даже политику. Публичные лекции помогают понять, как думают и работают британцы.

В Кардиффе нас стараются обучать новым инструментам в журналистике: например, делаем VR-видео, снимаем на Go-pro. И пусть даже в дальнейшем мы не будем этим заниматься, зато я точно буду знать, как это работает и как это можно использовать. В обучении используются не самые стандартные подходы: никогда не думала, что бух учёт – это весело. Для того чтобы обсудить формулы, наш преподаватель всегда находил какие-то интересные способы вовлечения – однажды мы даже играли в футбол.

В Британии, нравится тебе или нет, сначала всегда идет много теории, а потом только практика. То есть сначала ты проходишь фазу погружения в теорию – это база. Потом идет применение теории на практике – ты смотришь, работает она или нет. Уже при тестировании твоих знаний, написании эссе, ты должен сформировать и иметь собственное мнение. Мнение вызревает именно на большом количестве информации, ее анализе.

Еще одна важная особенность: в британском образовании нам непривычно работать в группах – в Беларуси такая форма работы часто используется для разнообразия и веселья. Тут – это настоящая командная работа, и всегда найдутся те, кто будет тянуть тебя вниз. Это дополнительная нагрузка и новое знание – учиться работать с другими людьми, с иным менталитетом.

Если ты опоздал на пары хотя бы на 5 минут, тебе говорят: «Спасибо, вы можете быть свободны»

Студенческий союз в Кардиффе идет вторым или третьим номером в рейтингах Великобритании, потому что он очень деятельный – от концертов до большого количества спортивных клубов. Куча сообществ, свой центр занятости. Кстати, благодаря обществу планеристов я полетала на планере.

Мне безумно нравится, что в большинстве университетов есть свой бар – как правило, он самый дешевый, и там собираются все студенты. Это эпицентр студенческой жизни. Если есть вариант выйти на улицу, например, когда светит солнце, все выходят на лестницу и пьют пиво или сидр там. Мне кажется, это прекрасная идея: университет думает: пусть лучше пьют под четким надзором у нас, чем непонятно где. Из бюджетных развлечений студента – хайкинг и музеи Лондона, многие из которых бесплатны.

Подрабатывать я стала только в последнее время. В Кардиффе если ты опоздал на пары хотя бы на 5 минут, тебе говорят: «Спасибо, вы можете быть свободны». У нас в бизнес-школе очень плохо относятся к опозданиям, потому что говорят: точность и вежливость королей – это основа бизнеса. Если вы приходите на встречу с опозданием, никакую сделку вы не заключите. И занятия у нас проходили 5 раз в неделю в совершенно разное время, поэтому ни о какой работе и речи быть не могло. Сейчас у меня третий семестр, который проще по учебе, поэтому можно поискать какую-то работу. Я уже подрабатывала в кейтеринге при концертном зале и в местном баре. Что касается подработки по специальности, я делаю фильм из цикла интервью для Валийского правительства.

О своем будущем рассуждаю философски: жизнь очень непредсказуема, и всякое может случиться в любой момент. Когда вернусь в Беларусь, планирую продолжать работать в медиасфере, возможно даже, что открою свое небольшое медиа – даже идеи уже есть.

Кампус – прекрасный дом, пока не начинаешь в нём жить

Уровень местного общежития часто зависит от университета. Знаю людей, которые довольны своим расселением, но к Кардиффу это не относится. Положа руку на сердце, могу сказать, что те, кто прошел через кампус тут, в будущем вас будут отговаривать от него. Во многом это такая ловушка: ты – международный студент, который приезжает в новую страну и ничего еще не знает. Ты не можешь заранее заключить контракт с частным домовладельцем, и тебе придется соглашаться на условия кампуса. Я выбрала практически самое дешевое жилье – оно викторианской эпохи: дом очень красив снаружи, ему больше 150 лет. Прекрасный дом, пока ты не начинаешь жить в нем внутри. У нас не было горячей воды и отопления две недели зимой, в окнах – дыры. В придачу ко всему у меня веселые соседи, которые любят вечеринки, но не любят после них убирать за собой. Очень долгое время мой распорядок дня зависел от того, есть ли вечеринка в соседней комнате. Что касается стоимости такого жилья, то по сравнению с Лондоном я плачу копейки – всего лишь 460 фунтов в месяц.

Когда приезжаешь в новое место, всегда хочется начать все с чистого листа – начать делать то, на что не решался или не мог. У меня не было каких-то внутренних проблем с переездом. По сравнению с Беларусью, тут ты становишься толерантным к людям и их самому разному поведению. Сначала мои соседи жутко меня бесили, но потом я привыкла к ним и даже стала находить выход – пойти в библиотеку, например. Но это не примирение, а возможность думать по-другому.

Путешествия и встреча с английской королевой

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Находясь тут, очень хочется путешествовать. Но в первый семестр я съездила в два путешествия, и потом меня не впечатлили мои результаты по учебе, хотя они были неплохоими. Во втором семестре я начала путешествовать с пользой – ездила на конференции, занималась волонтерством. Много где хотелось побывать, но тогда меньше времени оставалось на себя, на сон, книги, поэтому моя учеба часто проходила в поездах по ночам. Правда, у меня нет четкого количества времени, которое я должна тратить на учебу. Хочется хороших результатов – можно и выходные провести в библиотеке. Со временем все равно приспосабливаешься читать быстро, осваиваешь smart reading, потому что объемы чтений тут очень большие.

Я стараюсь использовать опыт учебы по максимуму. Однажды мне даже удалось поговорить с английской королевой Елизаветой II. Это был внутренний стипендиальный конкурс в университете, куда прошла я и еще одна девочка из Беларуси. Приезжая в Лондон, несколько раз мы могли пожить на территории Виндзорского замка. Когда впервые мы приехали туда, нам предложили посетить королевскую часовню. Для большинства из нас это была шанс посмотреть на часовню, куда ходит королевская семья. Это было воскресенье, и нас попросили оставить свои гаджеты в номерах и предупредили, что если вы встретите кого-то из королевской семьи, то должны сделать книксен (поклон) и сказать «ваше величество». Восприняли мы это все в шутку. Когда мы зашли в саму часовню, увидели там телохранителей. «Значит, кто-то из королевской семьи есть», – подумали мы. Увидеть, кто именно, мы не могли, потому что королева сидит в отдельной зоне за шторками.

Я выхожу из церкви с девушкой из Пакистана, и вдруг мимо проходит сама королева. Конечно, мы от шока забыли про поклоны и «ваше величество».

Она по-свойски спросила «Как дела?» И потом добавила, что знает, что мы тут по стипендии Chevening, и пошла дальше по своим делам. Вот такая неожиданная встреча.