Кампания BY_help: как помогают репрессированным белорусам 2.06.2017, 17:43

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Фото: kp.by

В Беларуси и за ее пределами собирают деньги для граждан, ставших жертвами репрессий, прокатившихся по стране в ходе недавних протестов.

В ее нынешнем виде кампания помощи пострадавшим от репрессий белорусам существует с конца марта, когда были арестованы и помещены в СИЗО КГБ Беларуси 32 человека в рамках возбужденного уголовного дела по статье о подготовке массовых беспорядков, пишет «Немецкая волна».

Инициаторы и участники BY_help - волонтеры и сотни тех, кто решил поддержать акцию солидарности. Стартовала же она вскоре после массовых брутальных задержаний участников "Марша нетунеядцев", который состоялся 15 февраля в Минске. Напомним, что в феврале-марте по всей Беларуси прокатилась волна протестов против президентского декрета о предупреждении социального иждивенчества ("о тунеядцах").

"Кто, если не мы?"

В числе арестованных за участие в акциях протеста оказались и те белорусы, кому просто нечем было заплатить наложенные судами штрафы или нанять адвоката. Не ко всем могли приехать родственники, чтобы передать в изолятор временного содержания (ИВС) передачи.

Вопрос был один: "Кто, если не мы?", - вспоминает гражданский активист Андрей Стрижак, который вместе с коллегами Алексеем Лявончиком и Юлией Дорошкевич запустил BY_help. Стрижак обращает внимание, как он выразился, на "белорусский эксклюзив": пребывание в ИВС в Беларуси должны возместить сами задержанные.

Одномоментно и срочно, объясняет активист, нужно было организовать помощь большому числу людей. Сбор денег сейчас идет посредством карт-счетов и электронных кошельков. "Мы публикуем отчеты о получении и расходовании денег, но полная прозрачность кампании в белорусских условиях угрожает безопасности и отправителей помощи и ее получателям", - подчеркивает Стрижак.

Оплата штрафов и услуг ИВС

Тем не менее некоторые из последних рискнули пообщаться с журналистами. Гомельчанин Борис Аникеев, отбывший 10 суток административного ареста за участие в акции протеста против декрета "о тунеядцах" говорит, что ему помогли оплатить штраф 575 рублей (275 евро) и счет за пребывание в ИВС. Возместить стоимость нахождения в изоляторе (260 рублей) помогли и видеоблогеру Максиму Филиповичу, арестованному за съемку протестных акций.

Еще 250 рублей было передано семье Филиповича: "Жена носила мне передачи все 23 дня ареста, так как съедобная еда в изоляторе была через раз". По словам видеоблогера, очень важна психологическая помощь, информирование общественности о происходящем - словом, все, что делают активисты кампании помимо материальной помощи. "Боюсь даже недооценить ее значение", - отметил Филипович.

Некоторые семьи остались без средств к существованию

"Родственники тех, кого арестовали по делу об организации массовых беспорядков, и кто оказался в СИЗО КГБ, до сих пор пребывают в состоянии психологического шока, ведь, по сути, дело возбуждено с нарушением презумпции невиновности и использованием грязных пропагандистких приемов", - считает Нина Шидловская, которую семьи задержанных уполномочили общаться с прессой, выступая в качестве их общественного представителя. Шидловская говорит, что семьям задержанных помогают оплатить услуги адвокатов, собрать передачи, поскольку "некоторые просто остались без средств к существованию".

Дело в том, что во время арестов и обысков у многих изъяли все наличные деньги. "В квартире минчанина Виктора Данилова забрали все, что много лет собирала его бабушка. У семьи Андрея Дундукова изъяли все наличные деньги и зарплатную карточку. Еще в одной семье - средства, отложенные на лечение, и вопрос стоял так: либо нанимать адвоката, либо продолжать лечение", - добавляет представитель семей задержанных.

И сетует, что, несмотря на заявления и родственников, и адвокатов, все конфискованные во время обысков средства до сих пор не вернули семьям, деньги фигурируют как материалы дела. Если бы не сторонняя помощь, людям, по словам Шидловской, просто вообще не на что было бы жить - в некоторых семьях маленькие дети, жены не работают, а арестованными были единственными кормильцами.

Нина Шидловская обращает внимание на то, что кампания по сбору средств не теряет актуальность, очевидно, что до суда еще далеко, и услуги адвокатов нужны будут в течение длительного времени.

Потенциал солидарности

На призыв о помощи, продолжает Алексей Лявончик, откликнулись белорусские диаспоры из США и разных европейских государств - Германии, Франции, Чехии, Польши, Литвы, России, Украины, Италии, Нидерландов, скандинавских стран.

В Беларуси многие участвуют в сборе средств для репрессированных анонимно и даже активисты кампании знают поименно не всех, кто жертвовал. К акции солидарности присоединилось бы намного больше людей, будь в стране иной психологический климат, уверены инициаторы BY_help. После публикации первых отчетов с указанием отправителей и получателей помощи по просьбе и тех, и других инициаторы кампании обнародовали только суммы собранных и выданных денег.

На вопросы о том, нет ли опасений в связи с возможными обвинениями в неуплате налогов или нецелевом расходовании собранных средств, в BY_help признают, что в законодательстве Беларуси есть большие пробелы. В частности, отсутствует регламентация краудфандинговых кампаний.

Полная прозрачность угрожает безопасности

"В отличие, например, от Великобритании и Польши, где собранная в рамках подобных акций помощь не подлежит налогообложению, в Беларуси она облагается налогом независимо от того, поступила ли она из страны или из-за рубежа. Например, даже если такие акции проходят по инициативе какого-то белорусского банка на дорогостоящие операции белорусским детям", - указывает Алексей Лявончик. За последние 15 лет на его памяти было несколько скандалов, когда к получателям такого рода помощи приходили с вопросом, а заплатили ли вы налоги.

По мнению Лявончика, нельзя исключить претензии к получателям даже в такой части кампании BY_help как "заказывай у своих, покупай у своих". Речь идет о приобретении услуг и товаров у родственников арестованных, если они профессионально могут этим заниматься.

Между тем Нину Шидловскую, по ее признанию, до глубины души поражают ситуации, когда жены или матери задержанных, говорят, мол, мы как-нибудь перебьемся, отдайте деньги тем, кому они нужнее: "Хотя точно известно, что эти люди еле сводят концы с концами".