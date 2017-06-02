На фестивале в Лиде выступят «Океан Эльзи» и «Крамбабуля» 2.06.2017, 17:55

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В 2016 году LIDBEER стал крупнейшим фестивалем страны.

Фестиваль LIDBEER анонсировал программу: 9 сентября в Лиде выступят Петля Пристрастия, Крамбамбуля, LUMEN и Океан Ельзи. Напомним, что в прошлом году open-air LIDBEER-2016 стал крупнейшим фестивалем страны: в Лиду приехали более 100 тысяч гостей из Беларуси и стран-соседок, а выступления артистов гала-концерта увидели практически 60 тысяч зрителей. Билеты поступят в продажу 5 июня, пишет tut.by.

Большой гала-концерт за 10 рублей

В этом году зона гала-концерта трансформируется в комфортную площадку с отдельным фудкортом, точками продажи пива, интересными активациями и большой санитарной зоной. Почему? Фестиваль LIDBEER стремится выйти на новый уровень и стать одним из самых известных фестивалей в Беларуси и Европе. Именно поэтому организаторы фестиваля уделят еще больше внимания безопасности и комфорту зрителей, а также качеству услуг, оказываемых партнерами мероприятия. Вход на фестиваль бесплатный, вход на концертную площадку — 10 рублей. Перед мероприятием цены могут быть увеличены.

Закрывать фестиваль будут лучшие музыканты Беларуси и Украины — Петля Пристрастия, Крамбамбуля, LUMEN и Океан Ельзи.

Петля Пристрастия

За практически 15-летнюю историю существования эту группу можно смело назвать лицом современной белорусской рок-сцены. Они не боятся экспериментов, гастролируют по всей Беларуси, России и Украине. Последний студийный альбом «Мода и облака» был назван лучшим альбомом 2016 года по версии девятой белорусской музыкальной премии ресурса Experty.by. А на премии RockProfi 2017 по версии белорусских музыкантов «Петля Пристрастия» названа лучшей группой Беларуси.

Крамбамбуля

Возвращение этой белорусской группы вся страна ждала практически 9 лет. «Крамбамбуля» была задумана в 2002 году как сайд-проект Лявона Вольского. В записях песен, а также в концертных выступлениях принимали участие такие музыканты, как Сергей Михалок, Александр Куллинкович и другие. «Абсэнт», «Госці», «Турысты» и другие песни этого коллектива знает практически каждый белорус. На счету «Крамбамбули» шесть студийных альбомов, последний из которых вышел в 2015 году. На первый сольный концерт группы впервые за 9 лет в Минске билеты разлетелись буквально за несколько дней.

LUMEN

В следующем году группе «LUMEN» исполнится 20 лет! За свою длительную музыкальную карьеру коллектив выпустил 8 студийных альбомов, с гастролями объездил полмира и выступил на всех крупных фестивалях СНГ. Популярность группе принесла песня «Сид и Нэнси», которая и сегодня остается визитной карточкой «LUMEN».

Океан Ельзи

Апогеем фестиваля LIDBEER станет выступление группы «Океан Ельзи». Миллионы фанатов по всему миру единогласно заявляют: «Океан Ельзи — лучшая группа современности». Каждый концерт Святослава Вакарчука и музыкантов коллектива — это настоящий перформанс, харизма в чистом виде, которая каждого завораживает и вдохновляет.

Интерактивный формат

Главная особенность фестиваля — это интерактив. Каждый желающий может стать соорганизатором крупнейшего open-air страны. Для этого всего лишь необходимо заполнить обратную форму на сайте фестиваля и отправить заявку организаторам. Если за вашими изделиями выстраивается очередь в несколько километров, в вашем заведении подаются лучшие блюда в городе, ваши игры и квесты пользуются невероятной популярностью, а, возможно, вы считаете, что ваша группа станет вторыми MUSE — LIDBEER-2017 ждет вас.

Голосование за участников в этом году будет происходить только за музыкантов малой сцены. Группа, которая наберет наибольшее количество голосов, получит приглашение открыть главную сцену LIDBEER-2018.

Заявки на участие в фестивале принимаются с 5 июня по 21 июля.

Фудкорт и другие фестивальные зоны

В этом году фудкорт расширится более чем в два раза. Работников фудкорта тоже будет больше. Таким образом, скорость обслуживания увеличится. Выбор еды будет очень разнообразный: от бургеров и шашлыков до домашней кухни. Как и в прошлом году отдельно будет продаваться пиво и еда.

Санитарная зона увеличится практически в три раза. Для гостей фестиваля будет работать большой кемпинг, где каждый желающий сможет остаться на ночлег.

Организаторы готовят еще больше развлечений: интересный квест по Лиде и фестивальным активациям, детская площадка, лунапарк, фотозоны, командные квизы, языковые игры и многое другое. А также совершенно бесплатно гости фестиваля смогут посетить старейшее из действующих пивных производств в Беларуси — завод «Лидское пиво». В самом конце вечера всех гостей ждет большой фейерверк, который завершит большой праздник под названием LIDBEER-2017.

LIDBEER-2017: говорим на белорусском языке

В 2017 году open-air LIDBEER будет говорить на белорусском языке. Организатор фестиваля ОАО «Лидское пиво» — один из крупнейших пивоваренных заводов страны, который с 1876 года работает без остановки.