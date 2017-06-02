Педагог-психолог: Переносить уроки на 9.00 недопустимо 5 2.06.2017, 18:05

Сокращать перемены в школе за счет более позднего начала уроков нельзя.

Переносить время начала уроков без научного обоснования и исследований, равно как и принимать пятилеток в первый класс или не позволять ученикам начальной школы двигаться на перемене — преступление, считает педагог-психолог, консультант по вопросам обучения и издатель «Полосатой газеты» Анна Грановская.

Сокращать перемены в школе за счет более позднего начала уроков нельзя. Это приведет к коллапсу в школьных столовых, спешке и нехватке времени для необходимого детям отдыха.

Гостья tut.by поделилась своим мнением о том, как должны внедряться инновации в сферу образования. Также педагог-психолог рассказала, как определить готовность ребенка к школе, стоит ли отдавать в школу пятилеток и что лучше для ребенка на летних каникулах — отдых или дополнительные занятия.