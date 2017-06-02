Зачем митрополиту Павлу стелют ковер из живых цветов? 7 2.06.2017, 18:20

фото: bymedia.by

Председатель синодального информационного отдела БПЦ протоиерей Сергий Лепин рассказал о необычной традиции.

На днях в Гомельской области прошла Божественная Литургия с участием митрополита Минского и Заславского Павла, Патриаршего Экзарха всея Беларуси. Встречали Владыку очень торжественно, а дорогу уже в который раз выстлали многометровым ковром из живых цветов.

Цветов на такой роскошный ковер нужно много – наверняка целый прицеп, а может даже и не один. В центре – белый орел. И почему-то такими коврами митрополита Павла встречают именно в Гомельской области. Почему именно там?

О возникновении церковной традиции выстилать путь ковром из живых ковров «Белорусский партизан» расспросил председателя синодального информационного отдела Белорусской православной церкви протоиерея Сергия Лепина.

- Просто Владыку так радостно встретили в Гомельской епархии, - объяснил Сергий Лепин. – Ковер из живых цветов – самая обыкновенная традиция, в разных местах и в разных видах она присутствует и в Беларуси, и в некоторых других странах.

Это традиция гостеприимства, как встречают гостей с хлебом-солью, в костюмах национальных, так и устилают путь дорогого человека лепестками цветов. В этом нет никакого сакраментального значения, это не часть богослужения, не обязательный акт, прописанный в церковном уставе - все состоялось бы и без этого цветочного ковра. Это своего рода выражение почтения и любви к дорогому гостю.

фото: bymedia.by

Кто плетет цветочный ковер? Обычно это делают сами прихожане. Не исключено, что приходы, где нет прихожан с таким творческим энтузиазмом, но есть финансовый достаток, заказывают выездной кейтеринг, - когда фирмы довольно креативно подходят к оформлению самых разных мероприятий. Но, как правило, это делают сами прихожане.

А обеспечением тех же цветов занимается приход – за организацию мероприятия отвечает настоятель храма. Одним словом, где есть возможность – так делают. Где нет – все проходит более скромно.

Владыка проводит службы регулярно, часто ездит по приходам всей Беларуси. В одном месте вам бросился в глаза этот ковер, в другом – какая-то другая деталь.

Пару лет назад митрополиту Филарету тоже выстилали дорогу ковром из живых цветов. Одним словом, если есть возможности, в том числе и материальные, почему бы и нет?

Никто не делает святыни из цветочного ковра только потому, что туда ступала нога Владыки… Ковер из живых цветов служит украшением до тех пор, пока не потеряет свой вид. А затем его выбрасывают – такова судьба всех цветов, любых букетов – кому бы они не предназначались…