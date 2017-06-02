Путин в нижней точке 2 Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»

2.06.2017, 18:27

МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ

Если внимательно посмотреть на «дно», о котором говорил Путин, то там красивыми ракушками и камешками, выложена его фамилия.

Владимир Путин недоволен отношениями с Америкой и говорит, что мы в нижней точке со времен Холодной войны.

Тут никакого открытия Америки нет, все знают, что отношения — хуже некуда. А еще национальный лидер сказал, что разрушен сам фундамент этих отношений. К сожалению, Путин как-то элегантно обошел причину этого «дна» и фамилию того, кто этот фундамент разрушил. Но это главный вопрос, ведь любая проблема имеет фамилию, имя и отчество.

В нашем случае, фамилия может быть либо Путин, либо Трамп. Правда сюда можно добавить и Обаму, ибо, как видится, фундамент этот разбивали кайлом ещё с обамовских времён.

Ну, хорошо, представим, что этот Обама изначально был «чмо» — то есть, он по происхождению своему, по цвету кожи, по образованию, или по какой-то неведомой причине, был русофобом и не любил нашего национального лидера. Это я понять готов — выпускники Гарварда, они вообще поголовно «чмо», у них даже такой предмет есть — «Ненавидеть Россию!» Преподавали в Гарварде этот предмет либо Сорос, либо Маккейн, либо Навальный, либо убитый Немцов, либо дважды отравленный Кара-Мурза.

Но как быть с нашим родным Трампом: Госдума встречала его избрание аплодисментами и шампанским, как выясняется, он хотел односторонним образом снять санкции с России. Сейчас, как мы знаем, он вообще близок к импичменту за свою патологическую прорусскость.

Как же так?! Как может наш Трампушка, наш, плоть от плоти, быть автором «дна» вызывать у Путина такие эмоции. Ответ найдем в реплике Путина, сказанной чуть ранее: «Уроки холодной войны пропали даром для международного сообщества».

Думается, в этом ответ. Уроки холодной войны, в которой солировал СССР, нынешняя путинская Россия не то, что не воспринимает как поучительный урок, но, напротив, считает своей гордостью и образцом поведения сегодняшнего. Наглая агрессивность, отторжение чужих территорий, мракобесие, неприятие чужого мнения, борьба со СМИ, удушение, вплоть до убийств, оппозиции — весь этот советский букет как будто стоит на трибуне, с которой Путин говорит о политическом дне. Но это не всё. Как спасительную соломинку Путин упоминает ООН и Большую двадцатку, в рамках которых ещё можно вести диалог. Бог мой, какой диалог?! Россия обсажена санкциями за Крым и Донбасс, но именно в рамках ООН и Двадцатки, строит козью морду и объясняет, что Крым «по-совести» — это Россия, а в Донбассе — трактористы и шахтеры.

«Россия не ищет врагов, но будет противостоять давлению зарубежных государств» — эта путинская фраза справедлива лишь отчасти. Врагов не ищет никто, врагов лепят наплевательским отношением к международным законам. Врагов находят барабанной пропагандой, вмешательством в выборы в других странах, аплодисментами и шампанским в собственном парламенте с выкриками: «Ну, наконец-то «наш» к власти пришел!»

Если внимательно посмотреть на «дно», о котором говорил Путин, то там красивыми ракушками и камешками, выложена именно его фамилия.

Это видно с любого берега — и с российского и с американского.

Хотя, само «дно» лежит поглубже Марианской впадины.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»