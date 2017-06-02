Абитуриенты стали чаще выбирать белорусский язык при сдаче ЦТ 2.06.2017, 19:13

Численность абитуриентов, выбравших при сдаче ЦТ белорусский язык, возросла на рекордные 28%.

Директор Республиканского института контроля знаний Николай Феськов назвал, сколько абитуриентов записалось на централизованное тестирование по тому или иному предмету, передает БелТА.

Всего для сдачи ЦТ зарегистрировались 92.274 человек, что на 8500 человек меньше, чем в прошлом году. Однако с учетом того, что разрешено сдавать четыре предмета (а не три), количество тестов, которые будут сдавать абитуриенты, увеличилось.

— При этом только 40% абитуриентов воспользовались возможностью зарегистрироваться на ЦТ по четырем предметам, — отметил Николай Феськов.

При этом на белорусский язык зарегистрировалось почти 28,5 тыс. человек (в прошлом году было 22,3 тыс. человек). Рост составил 28% — это рекорд среди предметов.

На русский язык записалось 75,4 тыс. абитуриентов (в прошлом году — 78 тыс.).

Следом по популярности идут математика (51,5 тыс. человек), физика (более 30 тыс.), а также биология и английский язык — по 29 тыс. человек.

Ситуация с белорусским языком выглядит удивительной на фоне того, что количество школьников, обучающихся на белорусском языке, сокращается. Так, по данным Белстата, только 13,3% от общего числа школьников обучались на белорусском языке. Это наименьшая цифра за все годы. Даже в 1988 году, доля белорусскоязычных школьников составляла 22%.