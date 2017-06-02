Самые необычные товары и продукты, которые продает Беларусь 2.06.2017, 19:26

В Австралию, например, продаем человеческие волосы, а в Россию - морские водоросли.

Необычными торговыми достижениями на днях похвастался министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Ковхуто.

- Только за прошлый год республика экспортировала более 23 тысяч тонн продукции растительного мира - грибы, свежие ягоды, продукцию переработки, стоимость которой составила около 60 млн. долларов. Даже экзотический может быть для нашей страны вид - виноградная улитка - за последние пять лет принес стране около 4 млн. долларов, - цитирует главу ведомства БелТА.

Улитки, к слову, не впервые привлекают внимание чиновников. В конце прошлого года вице-премьер Михаил Русый призвал производителей активнее заняться заготовкой виноградных улиток и лягушек. Но если лягушки для нас пока еще экзотика, то улитки - вполне рабочий бизнес. За прошлый год Беларусь продала за границу 272 тонны улиток, заработав на этом 816,9 тысячи долларов (получается, тонна в среднем стоит чуть больше трех тысяч долларов). Больше всего наши улитки пришлись по вкусу венграм. Туда ушла почти половина проданного - 140 тонн. А еще белорусские улитки уехали в Латвию, Литву и даже Францию, пишет kp.by.

Специально улиток у нас не разводят. Они водятся по всей стране, в основном в парках и возле рек. При этом собирать и сдавать их заготовщикам может любой житель страны. Нужно лишь помнить об ограничениях: физлица имеют право сдавать до 100 кг улиток в день, а примут только тех, чей диаметр не меньше 26 мм. Но золотых гор ждать не стоит. За килограмм улиток заплатят порядка 30 - 40 копеек, в зависимости от заготовщика. Кстати, искать улиток сейчас самое время: их заготовка приходится на конец мая - начало июня.

В Австралию продаем человеческие волосы, а в Россию - морские водоросли

«Комсомолка» изучила данные Белстата по экспорту за прошлый год и выяснила, на каких других нетипичных дарах природы мы зарабатываем.

Кокосы, бразильские орехи и кешью

Такая экзотика у нас, конечно, не растет. Но мы занимаемся реэкспортом: то есть покупаем их в других странах, а потом перепродаем. В итоге благодаря орехам в прошлом году удалось заработать 4,2 млн. долларов. Причем среди покупателей были не только страны-соседи, но и, например, США.

Съедобные морские водоросли

Их тоже пришлось купить, прежде чем продать. Ввезли мы в прошлом году 517 тонны, но большую часть съели сами. На экспорт ушло только 4 тонны (за 22,5 тысячи долларов), и все в Россию.

Пчелы

1900 пчелок потянули на 32,3 тысячи долларов и уехали к нашим восточным соседям.

Человеческий волос

В прошлом году мы продали ни много ни мало 74 кг волос! Заработок - чуть больше 30 тысяч долларов. Основным покупателем стал Китай, но белорусские волосы оказались востребованы еще и в США, Израиле и… Австралии! Последняя, правда, купила немного - всего килограмм.