«В современном мире не бывает сочетания эффективной экономики с диктатурой» 2.06.2017, 19:38

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О какой приватизации может идти речь в авторитарной стране?

«Алексей Кудрин выступил за снижение доли государства в российской экономике и даже приватизацию нефтянки. Разумные предложения, но мы-то знаем, как они будут реализованы. В зале сидит Сечин и уже строит планы», - пишет российский политик Дмитрий Гудков в Facebook, комментируя выступление Кудрина на ПМЭФ-2017.

«А если даже и не сидит - у него уже давно все негосударственное. Вы же помните схему? Государство владеет «Роснефтегазом» (главный - Сечин). «Роснефтегаз» - обычная фирма-прокладка - владеет «Роснефтью» (главный - Сечин). Поэтому «Роснефть» он называет частной компанией.

Не уследили за руками? Ничего, Игорь Иванович повторит это, когда вновь придет пора платить государству дивиденды.

О какой приватизации в сегодняшней России может идти речь? Не бывает в современном мире сочетания эффективной экономики с диктатурой. Или у вас частная инициатива, или друзья президента. Простой выбор, и путинская Россия его давно сделала.

А так-то Кудрин все правильно говорит».