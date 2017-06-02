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В Шабанах построят бассейн за 3,5 миллиона рублей

  • 2.06.2017, 19:34

Обслуживать спортивный объект будет население Шабанов.

Строительство 25-метрового бассейна планируют начать в микрорайоне Шабаны в конце 2017 года, сообщили агентству «Минск-Новости» в администрации Заводского района.

— Жители Шабанов не раз уже обращали внимание нынешней и бывшей администраций Заводского района на недостаточное развитие спортивной базы на их территории, а фактически на ее отсутствие, — говорит глава администрации Заводского района Александр Дорохович. — Обсудили эту острую проблему с руководством Мингорисполкома, и нам пошли навстречу. В четвертом квартале текущего года намечено завершить проект строительства бассейна в Шабанах, а также его экспертизу. Заказчиком спортивного объекта определен УКС Заводского района.

Стоимость объекта составит 3,5 миллиона рублей. Разместится он на улице Селицкого, около магазина «Соседи». Это будет типовой бассейн длиной 25 метров, аналогичный уже возводится в Московском районе. Обслуживать спортивный объект будет население Шабанов, где работают три школы, а также поселок Сосны. Начать строительство планируют в конце нынешнего года.


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