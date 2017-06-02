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Минобразования: Школы и родители имеют право не подстраиваться «под Колю»

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  • 2.06.2017, 20:12
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Родители школьников атаковали представителей Министерства образования вопросами из-за начала уроков в 9.00.

Режим работы школы определяет директор с родителями и педагогами. К тому же, решать, с которого часа начинать занятия, надо с учетом особенностей района, в котором живут дети. Об этом представители Министерства образования рассказали во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании, передает tut.by.

Вопрос о времени начала учебного дня у школьников стал, пожалуй, самым популярным во время онлайн-конференции. Помимо прочего, родители спрашивали, имеет ли право школа выбирать удобное время для начала занятий.

Начальник управления общего среднего образования Министерства образования Светлана Уклейко отметила, что определять, начинать занятия с 8.00, 8.30 или 9.00, нужно на уровне учебных заведений.

— Взять расписание звонков с переменками, уроками, посчитать три варианта и посмотреть, как можно сделать.

По словам представителя Министерства образования, режим работы школы определяет ее директор.

— Но в каждом учебном заведении, по Кодексу об образовании, создается совет учреждения. Это главный орган самоуправления, куда входят администрация, педагоги, родители и учащиеся в том числе. Понимаете, ни один директор не может, сидя у себя в кабинете, сказать: все, учимся с девяти или с восьми однозначно. В любом случае, надо понимать микрорайон, в котором дети живут: например, дети просто в школу приходят или им нужен подвоз. Нужно все учитывать, до мелочей. Также в районном центре, в малых городах. Но, опять, есть вопрос здоровья. Если ребенок приходит на первый урок первый и спит — что он усвоит? Если есть возможность начинать занятия позже, то почему бы не воспользоваться?

— Почему моногородам вроде Жодино, где смена на «Белазе» начинается в 7.30 и вокруг этого все строится, нужно всю жизнь города перестраивать под желание страны перейти на 9 утра? — уточняли родители.

— В санитарных нормах и правилах у нас очень давно прописано, что оптимально начинать занятия с 9.00. И при этом там прописано, что оптимально для работы в первую смену. Но здесь возвращаемся: смотреть нужно конкретно в каждом учреждении. Не просто смотреть на соседа, а учесть все нюансы. И тому же городу Жодино в том числе: и отделу образования, наверное, и учреждениям, — ответила Светлана Уклейко.

Интересовал родителей и вопрос перемен — говорили, что их сократят в случае перехода школ на более поздний график работы. Представитель Министерства образования отмечает, что по правилам перерывы должны быть не менее 10 минут. В учебном году, который заканчивается, помимо этого предусматривался перерыв для горячего питания — или один (не менее 30 минут) после второго урока, или два (не менее чем по 20 минут).

В будущем учебном году требование о переменах не короче 10 минут никуда не денется, утверждает Светлана Уклейко.

— А вот для организации горячего питания предлагается сделать не менее двух перерывов по 15 минут, кому нужно — пусть делает и три перерыва. То есть, это сокращение всего на 5 минут. Второе изменение в перерыве между первой и второй сменой: теперь они будут не менее 15 минут, а были по 20. Все, больше никаких изменений в перерывах не произошло. Наоборот, у школ появилась возможность регулировать перемены более свободно.

Напомним, 12 мая Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил правитель. После этого во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00. Если занятия будут начинаться в 9 утра, для удобства родителей, которым рано на работу, школы будут открыты с 8 часов. Педагоги присмотрят за детьми до начала уроков. Также рассматривается возможность сокращения школьных перемен.

26 мая Лукашенко рассказал о реакции на перенос начала занятий на 9.00 его младшего сына Коли: «Утром одно мнение я уже получил: ты не то делаешь, не надо в 9 часов. Как родители детей повезут? Это же не сын президента едет».


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