В украинском замке появились экспонаты белорусских добровольцев 2 2.06.2017, 20:17

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Фото: euroradio.fm

В Дубенском замке демонстрируются экспонаты белорусских добровольцев, которые воюют в зоне АТО.

На выставке, посвященной АТО, в Дубенском замке Ровенской области Украины выставлены экспонаты белорусских добровольцев - флаг с подписями бойцов тактической группы «Беларусь» и шеврон бойца Отряда «Погоня», пишет «Новы час».

Появились они в рамках проекта по передаче в музеи, где есть экспозиции, посвященные АТО, экспонатов белорусских добровольцев.

Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Погоня».

До этого экспонаты белорусских бойцов уже появились в Ковельском историческом, Владимир-Волынском историческом и Волынском краеведческом музеях.