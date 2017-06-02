В США продали особняк Мэрилин Монро за $7,25 млн
- 2.06.2017, 20:41
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Мэрилин Монро провела в этом особняке последние дни своей жизни.
В США продали особняк, в котором скончалась американская киноактриса Мэрилин Монро, за $7,25 млн. Об этом сообщает РБК со ссылкой на издание Los Angeles Business Journal.
По информации издания, особняк в районе Брентвуд в Лос-Анджелесе был продан менее чем за десять дней. Покупатель заплатил за недвижимость на $350 тыс. больше изначально заявленной стоимости. Площадь особняка составляет более 240 кв. м. Он был построен в 1929 году.
Мэрилин Монро провела в этом особняке последние дни своей жизни. Причиной смерти киноактрисы, как показала экспертиза, стало передозировка снотворного.