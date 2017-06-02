Сколько стоил поход в дореволюционный минский ресторан 2 2.06.2017, 21:02

Фото: Tut.by

Посещение ресторана в те времена могли позволить себе лишь представители городской элиты.

В конце мая Национальный исторический архив опубликовал на своей странице в Facebook меню дореволюционного минского ресторана Grand Cafe Select, которое нашел исследователь Дмитрий Кишкилевич. Tut.by выяснил, кому из жителей Минска были доступны деликатесы этого заведения, а также сколько зарабатывали жители будущей белорусской столицы.

Дом в Минске, где находился ресторан. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Ресторан Grand Cafe Select находился на углу улиц Захарьевская и Богадельная (теперь это пересечение проспекта Независимости и улицы Комсомольская) и позиционировался как один из самых престижных в городе. Скорее всего, он располагался на первом этаже гостиницы «Гарни» («garni» — «отель с меблированными комнатами»), которая могла похвастаться электрическим освещением.

В 1919 году советские власти закроют ресторан и переоборудуют его в «столовую № 5». Теперь на месте гостиницы и ресторана находится ресторан «Васильки» (проспект Независимости, 16).

Но в начале ХХ века эти события не мог предугадать никто. Минская элита радовалась жизни, в том числе за столом ресторана. Меню за 29 апреля 1913 года говорит само за себя. Среди прохладительных напитков представлены крем-брюле, кофе-мороженое, римский и минский пунш, тутти-фрутти, клюквенный квас, «Ессентуки № 20», портвейн, французский компот. Самый дешевый лимонад — всего 15 копеек. Самые дорогие — портвейн, вермут и шерри — по 75 копеек.

Фото: социальные сети

Практически такой же диапазон цен наблюдался среди основных блюд. 75 копеек стоил майонез из осетрины или салат из омара, за 20 копеек можно было взять бульон. Также можно было заказать шницели, котлеты, яичницу, макароны с томатом, молодой картофель, омлет с вареньем, сосиски с капустой. Если ориентироваться на средние цены (согласитесь, вряд ли минчане ходили в Grand Cafe Select лишь за бульоном), то только за один поход в ресторан минчанин тратил, как минимум, от 90 копеек до 1 рубля. Если допустить, что он заказывал более чем одно блюдо, то эту цифру надо удвоить или утроить.

Можно ли перевести эти цифры в современные цены? Увы, это проблематично. Общепризнанной методики подсчета нет. Одни исследователи предлагают проводить сравнение по золотому содержанию царского рубля, другие сравнивают рубль с иностранными валютами, третьи — потребительские корзины.

Риск ошибки слишком высок. Поэтому используем два других критерия. Узнаем цены того времени и реальные доходы жителей Минска. Это поможет нам узнать, кто из минчан мог позволить себе поход в такой ресторан. Конкретные цифры TUT.BY нашел в исследовании «Мінск сто гадоў таму», которое написал доктор исторических наук Захар Шибека, один из самых авторитетных специалистов по дореволюционному Минску.

Сперва несколько примеров с ценами. В 1911 году килограмм ржаного хлеба стоил 5−7 копеек, картошки — 19 копеек, говядины — 37, сметанкового масла — 90. Естественно, у малообеспеченных минчан шансов попасть в Grand Cafe Select не было. Как пишет Шибеко, дневной заработок чернорабочего с 1891 по 1913 год вырос с 60 до 75 копеек. Но цены росли еще быстрее. Например, за двадцать лет (1893−1913) цена за десяток яиц увеличилась вдвое — с 15 до 30 копеек.

Фото: социальные сети

Более высокой была зарплата на крупных предприятиях. Как пишет Шибеко, в 1901 году на одном из них (увы, конкретное название в исследовании не называется) инженер получал 70 рублей в месяц, его помощник — 50, кочегар — от 17 до 30, сторож — 12 рублей. Но большая часть этой суммы уходила на жилье и еду. Перед Первой мировой войной семейный рабочий с пятью детьми (а семьи до революции были большие) платил за съемную квартиру 11−12 рублей в месяц. За обед в шинке (суп, селедка с картофельным пюре, чай) надо было отдать около 20 копеек (то есть в несколько раз дешевле, чем в ресторане). При трехразовом питании выходило 12 рублей в месяц. Как пишет Шибеко, «только тот рабочий, кто в 1911—1912 годах имел не менее чем 30 рублей каждый месяц, мог обеспечить семью». Тут уже не до дорогого ресторана.

Кстати, зарплата городовых была куда ниже этого своеобразного «прожиточного минимума» — всего 13 рублей в месяц. Впрочем, представители этой профессии вполне могли получать многочисленные подношения.

Мелкие чиновники госучреждений получали 25−30 рублей, фельдшеры — от 35 до 50. Зарплата народных учителей в конце ХIХ века составляла 25 рублей, а вот учительниц — 15,4. Учителя массово жаловались на низкую оплату своего труда и часто увольнялись. Чтобы спасти положение, власти в 1913 году приняли закон, согласно которому месячный заработок учителей с учетом всех доплат мог достигать 50 рублей.

Дореволюционная гостиница «Гарни». Фото: minsk-old-new.com

А вот работу в семинарии (среднеспециальном учебном заведении) в конце ХIХ века оценивали выше — 68,5 рубля. Согласитесь, на такие деньги тоже не будешь шиковать.

Получается, что посещение Grand Cafe Select могли позволить себе лишь представители городской элиты. Кстати, в то время к ним относились служащие Либаво-Роменской железной дороги. Их ежемесячный заработок составлял 96 рублей. Но наиболее желанными гостями в ресторане были, конечно же, купцы (то есть современные бизнесмены) и высокое начальство. Если заработок первых был индивидуальный, то члены городской управы в 1909 году получали 200 рублей в месяц. А городской глава — около 416 рублей. Правда, знаменитый граф Чапский, который занимал эту должность в 1890—1901 годах, через четыре года после своего избрания отказался от зарплаты и стал работать бесплатно. Впрочем, судя по его состоянию, посещать Grand Cafe Select это ему не мешало.