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Правозащитники Беларуси призывают продлить мандат спецдокладчика ООН

  • 2.06.2017, 21:34

Сессия Совета ООН по правам человека, где будут решать, продлевать ли мандат, откроется 6 июня.

Правозащитники Беларуси призывают Совет по правам человека ООН продлить мандат спецдокладчика ООН по Беларуси, поскольку ситуация с правами человека в стране значительно ухудшилась, сообщается на сайте белорусского правозащитного центра "Весна".

По словам представителя "Весны" Валентина Стефановича, в течение марта, апреля и мая этого года "власти вернулись к более жестким формам репрессий в отношении граждан". По мнению правозащитника, поскольку Беларусь не входит в Совет Европы, единственный международный механизм, который можно использовать для защиты прав человека - это ООН.

Как указала директор Белорусского дома прав человека Анна Герасимова, "мандат спецдокладчика есть фактически единственный инструмент международного контроля за ситуацией с правами человека в Беларуси", при этом власти страны "настойчиво отказываются сотрудничать с мандатом". Если временный мандат будет отменен, ситуация с правами человека в стране может ухудшиться, подчеркнула Герасимова.

Встреча белорусских правозащитников с делегатами различных стран-членов Совета по правам человека ООН проходила с 30 мая по 1 июня в Женеве накануне открытия 35-й сессии Совета ООН по правам человека, запланированного на 6 июня. Доклад нынешнего специального докладчика по Беларуси Миклоша Харасти будет представлен 14 июня.

После этого в Совете ООН должно состояться голосование по продлению мандата спецдокладчика. Как уточняется в сообщении на сайте "Весны", работа спецдокладчика подвергается критике со стороны МИД Беларуси.


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