В фильм про Вуди Аллена попало белорусское кафе «Сябры» 2.06.2017, 21:57

Отсылки к Беларуси не редкость в американских сериалах.

Заметил вывеску в документальном фильме Woody Allen: A Documentary о знаменитом режиссере журналист Франак Вячорка, пишет citydog.by.

Кафе – с вывеской в цветах красно-зеленого флага и очертаниями страны.

Как выяснилось, заведение «Сябры» находится в Бруклине на 906 Kings Highway, но сейчас оно уже закрыто. На Yelp кухню заведения называют русской и украинской, но никак не белорусской. Его в свое время открыл переехавший в США белорус родом из Гомеля.

Отсылки к Беларуси не редкость в американских сериалах.