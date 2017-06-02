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В фильм про Вуди Аллена попало белорусское кафе «Сябры»

  • 2.06.2017, 21:57

Отсылки к Беларуси не редкость в американских сериалах.

Заметил вывеску в документальном фильме Woody Allen: A Documentary о знаменитом режиссере журналист Франак Вячорка, пишет citydog.by.

Кафе – с вывеской в цветах красно-зеленого флага и очертаниями страны.

Как выяснилось, заведение «Сябры» находится в Бруклине на 906 Kings Highway, но сейчас оно уже закрыто. На Yelp кухню заведения называют русской и украинской, но никак не белорусской. Его в свое время открыл переехавший в США белорус родом из Гомеля.

Отсылки к Беларуси не редкость в американских сериалах.


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