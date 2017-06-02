Польша в шестой раз стала членом Совбеза ООН 2.06.2017, 22:08

Беларусь избиралась в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН лишь однажды.

Начиная с 2018 года, Польша заменит Украину среди непостоянных членов Рады безопасности ООН

Об этом сообщает пресс-служба МИД Польши.

Польша в шестой раз стала непостоянным членом Совета безопасности ООН. Ее кандидатуру на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке поддержали 190 государств.

Кроме Польши, непостоянными членами Совбеза ООН стали Кувейт, Кот-д'ивуар, Экваториальная Гвинея и Перу.

Беларусь избиралась в качестве непостоянного члена Совета безопасности ООН лишь однажды: в 1974-1975 годах, тогда еще в качестве БССР.