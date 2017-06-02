Могилевский социал-демократ требует отменить концерт российских певцов 2.06.2017, 22:19

Игорь Борисов

Фото: «Радыё Свабода»

Сэкономленные средства активист советует чиновникам направить на решение социальных проблем города.

Житель Могилева, первый заместитель председателя Белорусской социал-демократической партии «Грамада» Игорь Борисов требует, чтобы могилевские власти отказались от концерта российских певцов Олега Газманова, Льва Лещенко и Алексея Воробьева, а пригласили отечественных звезд эстрады. Сэкономленные средства партиец советует чиновникам направить на решение социальных проблем города, передает «Радыё Свабода».

Социал-демократ считает, что чиновников, которые «допустили превышение бюджета, а также проявили идеологическую недальновидность, пригласив чужих певцов, которые исполняют патриотические песни соседнего государства», следует привлечь к ответственности.

За выступление на концерте, приуроченном к официальному Дню независимости, российским певцам из областного бюджета выделено 156 600 рублей (более 84 тысяч долларов).

«Этот концерт - как пир во время чумы. У города денег нет, а они шоу делают. Полагаю, еще и в разы переплачивают российским исполнителем. У нас столько социальной инфраструктуры, куда надо деньги вкладывать, а не выбрасывать их в воздух, - говорит он. - У нас и свои не хуже исполнители. Вот их и следует приглашать. А чтобы не было вопроса - кого пригласить, спросите у людей, что им нужно, у молодежи спросите, и получите совершенно другой результат».

Директор областной филармонии Денис Шаблинский сказал, что выбирали певцов исходя из финансовых возможностей областного бюджета и условий тендера. По словам собеседника, в предыдущем списке был десяток артистов.

На вопрос, почему выбрали Лещенко, Газманова и Воробьева, творчество которых не связано с белорусским государственностью, собеседник ответил, что никто лучше Лещенко не исполнит песню «День Победы», и добавил: «А почему в прошлом году был приглашен на концерт Иосиф Кобзон?»