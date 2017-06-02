Пять белорусов, тренировавших до Хацкевича в Украине 2.06.2017, 22:45

Александр Хацкевич

Каких успехов добились белорусские тренеры в чемпионате Украины.

Александр Хацкевич, зимой покинувший пост тренера сборной Беларуси, наконец-то определился с новым местом работы. По слухам, его звали в «Ростов», «Уфу» и даже польскую «Ягеллонию», но в пятницу стало известно, что ХАН на два года подписал контракт с киевским «Динамо». По этому поводу вспоминаем всех белорусов, работавших и работающих главными тренерами в чемпионате Украины, пишет «Трибуна».

Анатолий Юревич

В межсезонье 2003/04 в Запорожье затеяли революцию и пригласили в «Металлург» целый белорусский тренерский штаб во главе с грозой субтильных футболистов Анатолием Юревичем. Но главным Юревичем в украинской команде не проработал. В мае он покинул пост коуча, но остался в клубе до 2007 – работал спортивным директором. После чего уехал в «Гомель».

Сергей Боровский

Экс-тренер минского «Динамо» тоже долго в Украине не тренировал. Он принял команду сразу после Юревича и вернул ее на 11 позицию, на которой клуб и завершил сезон. Вскоре главкомом Металлурга стал Валерий Яремченко, а Боровский вернулся в Беларусь и возглавил «Белшину».

Олег Кононов

С именем Олега Кононова во Львове связывают возрождение команды. Он сумел вернуть западников в когорту лидеров украинского футбола. При Кононове «Карпаты» дважды занимали 5-ю строчку в турнирной таблице, а также участвовали в групповой стадии Лиги Европы в сезоне 2010/11. Да, никого не победили, заняли последнее место в группе, зато сыграли вничью с ПСЖ. После Западной Украины Кононов отправился в Крым, решив поднять местный перволиговый «Севастополь». И ему это удалось. Команда выиграла чемпионат и пробилась в Премьер-лигу, после чего Кононов уехал в «Краснодар».

Леонид Кучук

Самый загадочный белорусский тренер, поработавший с «Кубанью» и московским «Локомотивом», успел засветиться сразу в двух украинских командах. Пока лучше у него получалось с «Арсеналом». При белорусе киевляне в 2012 заняли пятое место, а он был признан лучшим тренером первенства. Сейчас Кучук продолжает работать в «Стали», но, если верить новостям, вскоре может переехать в Ростов.

Кучук прибыл на переговоры с «Ростовом»

Олег Дулуб

Экс-наставник «Крумкачоў» справился в этом сезоне с главной задачей – команда не вылетела из элиты украинского футбола. За эти 8 месяцев общительность белоруса вкупе с интересной методикой работы вызвали восторг у украинских журналистов, но это пока не стало гарантией того, что Дулуб останется в «Карпатах». Говорят, специалист, контракт которого рассчитан на 5 лет, в ближайшее время может покинуть Львов.

Александр Хацкевич

Бывший главный тренер нашей «националки» опять при деле. С пятницы Хацкевич возглавил хорошо знакомое киевское «Динамо», с которым как игрок 7 раз брал «золото» украинского чемпионата. Что любопытно, главным на клубном уровне в Украине работал только со второй командой «бело-синих». До сборной Беларуси он возглавлял «Витебск» и минское «Динамо», с которыми ничего не выиграл. Что ж, посмотрим, получится ли у него с Киевом.