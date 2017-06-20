Николай Черноус выиграл суд у барановичской милиции 5 20.06.2017, 7:55

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Николай Черноус-младший

Дело в отношении Николая Черноуса-младшего сначала отправили на доработку, а потом закрыли.

5 апреля в доме Черноусов милиционеры проводили осмотр. У Николая Черноуса-младшего при себе не оказалось ключей от второго этажа, где проживает он со своей семьей, сообщает intex-press.by.

По словам активиста, милиционеры потребовали вызвать фирму по взлому замков и даже дали ее номер телефона. Но Николай отказался.

– Почему я должен портить замки в своем доме за свои же деньги? – сказал он.

Чтобы все-таки попасть на второй этаж, Николай Черноус-младший вместе с милиционерами поехали в школу, где учатся его дети, и взяли у них ключи.

Когда дверь открыли, оказалось, что в комнате спала жена Черноуса-младшего.

– Мой отказ вызывать службу по взлому замков и сокрытие факта о нахождении дома моей жены было расценено как неповиновение, – рассказывает Николай Черноус. – Но я понятия не имел, что она дома. Когда я уходил, она собиралась на работу, а когда вернулся, уже шел осмотр первого этажа, и мне в голову не пришло звонить жене и спрашивать, дома она или нет.

На Черноуса составили административный протокол за неповиновение законным требованиям милиционеров и направили дело для рассмотрения в суд. Активисту грозил штраф от 20 до 50 базовых величин или административный арест.

Заседание состоялось в апреле. Николай Черноус-младший на суде говорил, что не препятствовал проведению осмотра и даже сам предложил поехать в школу, чтобы взять у детей ключи.

– В чем мое неповиновение? В том, что у меня не было ключей? – заявил на суде Черноус.

Кроме этого, активист высказывал сомнения по поводу законности поведения осмотра. По всем документам, за ним закреплено право пользования помещениями на втором этаже дома, а постановление на осмотр было составлено в отношении его отца, который живет на первом этаже.

– На каком основании у меня вообще проводили какой-то осмотр, изымали оргтехнику? – возмутился на суде Черноус.

Судья, выслушав стороны (Черноуса и милиционеров, проводивших осмотр), отправила дело на доработку.

Несколько дней назад активист получил постановление из суда Барановичского района и г. Барановичи, в котором написано, что дело в отношении него прекращено из-за истечения сроков наложения административного взыскания. По закону административное взыскание может быть наложено в течение двух месяцев после совершения правонарушения, а осмотр у него дома проводился 5 апреля.

– С одной стороны, можно радоваться – дело прекращено, а с другой – суд ведь не признал меня невиновным…Теперь надо забрать системники, планшет и ноутбук, которые у меня изъяли при осмотре, – говорит Черноус. – Недавно позвонили и сказали, что уже можно приезжать и забирать. Я не понимаю: почему – как изымать, так на двух машинах приехали, а как возвращать – едь сам.