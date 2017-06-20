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Ночью на проспекте Независимости такси сбило 19-летнюю девушку

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  • 20.06.2017, 9:29
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От полученных телесных повреждений девушка умерла на месте аварии.

Следователи устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло сегодня ночью на проспекте Независимости. Об этом сообщил tut.by официальный представитель УСК по Минску Алексей Климович.

По предварительной информации, 20 июня в начале третьего утра водитель автомобиля такси ехал по проспекту Независимости в направлении площади Победы. Напротив дворца Профсоюзов он совершил наезд на перебегавшую дорогу вне пешеходного перехода девушку 1998 года рождения.

От полученных телесных повреждений девушка умерла на месте аварии. Предварительно, в момент ДТП водитель был трезв.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).


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