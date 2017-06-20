Капытух, вайдерай и морзеха: Что вы не пробовали из белорусской кухни? 3 20.06.2017, 9:44

Белорусы поделились почти забытыми бабушкиными рецептами.

Спорим, самое вкусное блюдо, которое вы пробовали, приготовила ваша бабушка?

Радио Unistar с помощью слушателей собрало те самые бабушкины рецепты от своих слушателей, сообщает tut.by.

Суп от похмелья «Капытух»

• 2 свиные ноги

• 2 свиных уха

• 500 г квашеной капусты

• 4 сушеных боровика

• Соль, молотый перец, лавровый лист, чеснок, зеленый лук, сметана

Сварить очень крутой бульон из свинины (как на холодец). Охладить, отделить мясо от костей и отложить его в сторону. В бульон забросить квашеную капусту и заранее замоченные сушеные боровики. Варить 20 минут. Добавить мясо, соль, лавровый лист. Дать закипеть. Выключить. Подавать на следующее утро горячим. Посыпать рубленым чесноком, зеленым луком, перцем. Добавить сметану.

Капытух можно украсить половинкой сваренного вкрутую яйца.

Картофельная колбаса «Вайдерай»

• 1 кг картофеля

• 1 ст. л. масла

• 200 г грудинки

• 2 луковицы

• Жменя гречневой крупы

• 1 яйцо

• 150-200 г толстой свиной кишки

• Соль, перец, майоран

• 4 зубчика чеснока

Натереть картофель на мелкой терке, добавить масло, чтобы не почернел. Нарезать грудинку кубиками, обжарить с луком на сковороде. Добавить к картофелю вместе с гречневой крупой, специями, солью и чесноком.

Вымыть кишку, нарезать кусками в 25-30 см. Перевязать с одной стороны, наполнить начинкой на 2/3 объема, завязать. Разогреть духовку до 180 градусов. Проколоть вилкой в нескольких местах, запекать 30-40 минут, переворачивая. Подавать со сметаной.

Налистники с киселем

Тонкие блины:

• 1,5 стакана муки

• 2 стакана молока

• 2 яйца

• Соль, сахар

Начинка:

• 200 г творога

• Яйцо

• Сахар и изюм по вкусу

• Сметана для заливки

• Сливочное масло для жарки

• Кисель

Выпечь тонкие блины.

Смешать творог с яйцами, сахаром и изюмом. Закрутить начинку в блины. Порезать трубочки из блинов на кусочки. Обжарить на сливочном масле на сковороде. Сложить в чугунок или глиняный горшок, добавить сметану, поставить в печь или духовку потомиться.

Подавать с густым фруктовым киселем, налитым в глубокие тарелки.